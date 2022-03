Nos encontramos a pocas horas de que Rosalía, estrene su nuevo álbum, ‘Motomami’, uno de sus trabajos más esperados, que saldrá a la venta el viernes 18 de marzo.

La artista acudió el pasado jueves al programa del ‘Hormiguero’, donde habló entre otras cosas, sobre el arduo trabajo que le ha llevado crear su nuevo proyecto musical: “He tardado 3 años en sacar el disco y creo que sin la pandemia no me habrían salido las canciones que hay en el álbum. Estuve casi dos años en Estados Unidos lejos de mi familia, de mi pueblo… nunca habíamos estado tanto tiempo separados”

Sin lugar a duda, este es uno de los proyectos más emotivos para la artista catalana: “’Motomami’ está hecho desde el cariño, desde las ganas de seguir experimentando y aunque utilizó códigos diferentes el lugar desde que está hecho es el mismo, el corazón. Me siento satisfecha y orgullosa después de tres años de trabajo”.

En su entrevista en ‘Saturday Nigth Live’, la intérprete de ‘Malamente’ explicó como fue la experiencia de creación de su último trabajo discográfico: “En estos últimos tres años, he querido centrar mi energía en dar a este disco una sensación de riesgo y emoción…Todo en este disco se ha hecho desde cero. Conceptualmente, en cuanto a las letras, es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado como una narradora y MOTOMAMI es la historia más real que he contado”.

Lo cierto es que este nuevo proyecto, ha levantado mucha expectación entre sus seguidores, dado que con el exitoso estreno de algunos temas integrantes del álbum como ‘Chicken Teriyaki’, ‘Hentai’ o ‘Saoko’, han generado multitud de respuestas en las redes sociales. Además, para celebrar la llegada del álbum completo, con motivo del estreno de ‘Motomami’, Rosalía hace unas horas ha estrenado el videoclip de su último tema, ‘Candy’.