El mes de agosto está a punto de culminar de manera oficial, pero en Gran Canaria no han querido despedirlo sin darle la bienvenida a otro artista internacional. Hace unas semanas informábamos que la isla había realizado uno de los festivales más esperados del verano, Granca Live Fest. Un encuentro musical donde no faltaron artistas como Enrique Iglesias, Ozuna, Will Smith, Feid o Emilia. Ahora, el siguiente que ha querido sumarse a la lista ha sido Camilo. El colombiano ha viajado hasta Canarias para llevar a cabo dos espectáculos únicos en el archipiélago, uno en Gran Canaria y otro en La Palma. Por ello, el equipo de Happy FM ha estado en su primer concierto para verle.

El pasado viernes, 22 de agosto, más de 11.500 personas se congregaron en el Gran Canaria Arena para ver a Camilo en directo. Un encuentro musical que comenzó a las 21:00 horas y donde los asistentes pudieron disfrutar de casi 2 horas de espectáculo. Y es que, el colombiano regresó por todo lo alto. Ante un estadio abarrotado de fans, el cantante cantó también algunos de sus últimos lanzamientos. Sencillos como Maldito ChatGPT, Querida yo o Salitre hicieron vibrar por completo al público canario. Una puesta en escena impresionante y un juego de luces que se convirtieron en la mejor carta de presentación de un tour de éxito.

Completamente emocionado por el amor que siempre le ha ofrecido el público canario, desde el primer momento, el colombiano no paró de agradecerle a los asistentes el querer estar ahí con él una vez más. Un encuentro donde no faltó el icónico cántico del «Pío Pío», muy característico de la isla y al que Camilo no dudó en sumarse, y algunos guiños en sus discursos a Las Palmas de Gran Canaria.

Pero, lejos de quedar ahí, el joven, de 31 años, le confesó al público que había escrito una carta a sus fans españoles antes de comenzar esta nueva gira. Una honesta confesión donde abrió su corazón, como nunca antes. «¿Me permiten y les leo una cosa que escribí junto antes de comenzar el Tour?», le preguntó a los asistentes. Una pregunta que fue respondida al grito de un «Sí» arrollador por parte de todos.

«Entre mi casa y sus casas hay un mar que nos divide. Yo hice cálculos extraños para saber cuánto mide. Si las ponemos en fila, para ver de qué se trata, pues cabrían 22 millones de tortillas de patatas», comenzó diciendo con humor. «O cien millones de anchoas», agregó. Una pequeña alusión a la rica y popular gastronomía española.

Camilo se sincera con una carta que escribió para sus fans españoles

«O seis Españas enteras, o seis millones de platos enteros de esos para hacer paella», indicó. «Pero, este verano siento que eso no tiene importancia porque nuestros corazones no conocen de distancias. Siento que estoy en familia cuando la tribu me abraza», leyó. Unas palabras con las que hizo referencia a sus queridos seguidores.

«Puedo decir de España, que esta es mi segunda casa. Muchas Gracias», concluyó. Una bonita carta con la que se ganó el aplauso de todos los asistentes en el Gran Canaria Arena. Y es que, si hay algo que ha quedado claro, es que Camilo sigue siendo el Favorito de los españoles.