Karlos Arguiñano te soluciona la cena de Navidad con esta receta de langostinos en 6 minutos

El reconocido chef español Karlos Arguiñano propuso desde hace un tiempo una receta de langostinos para estas fiestas. No solo que el resultado es exquisito, sino que también genera alivio por su simplicidad y rapidez.

Y es que en tan solo seis minutos, esta receta ofrece una combinación de sabores intensos con ingredientes básicos como ajo, limón y pan tostado. Es el típico plato que no durará más de 10 minutos en la mesa familiar.

Ingredientes para la receta de langostinos de Karlos Arguiñano (4 personas)

20 langostinos frescos o congelados.

5 dientes de ajo.

12 rebanadas finas de pan.

2 limones.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Perejil fresco picado.

Preparación paso a paso de los langostinos al horno

Cómo se preparan el pan y los ajos

Tostar las rebanadas de pan en una sartén o tostador hasta que estén doradas. Pelar un diente de ajo, cortarlo por la mitad y frotarlo sobre las rebanadas de pan tostado. Reservar el pan para servir junto a los langostinos. Pelar los otros cuatro dientes de ajo y picarlos finamente. Reservar para usar en la cocción de los langostinos.

Cómo se preparan los langostinos

Lavar los langostinos y si se utilizan congelados, descongelarlos parcialmente hasta que aún mantengan algo de rigidez. Cortar cada langostino por la mitad a lo largo, pasando el cuchillo por la parte de la tripa y cuidando de no separar completamente las dos mitades. Colocar los langostinos abiertos sobre una bandeja de horno. Sazonar con sal al gusto.

Cocción rápida en el horno

Repartir el ajo picado sobre los langostinos y añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de zumo de limón. Precalentar el horno a 240ºC y colocar la bandeja con los langostinos en la parte media. Hornear entre cinco y seis minutos, observando cuando la cola de los langostinos empiece a doblarse ligeramente hacia arriba; esta es la señal de que están listos.

Montaje y presentación

Servir los langostinos recién horneados junto a las rebanadas de pan tostado. Espolvorear con un poco de perejil fresco picado para dar un toque final de color y frescura. Se puede añadir una salsera con el jugo sobrante del horno para mojar el pan.

Consejos de Arguiñano para personalizar la receta de langostinos

Para quienes buscan un toque especial, Karlos Arguiñano presentó otras recetas en las que se añaden otros ingredientes que complementen el sabor de los langostinos:

Receta de langostinos al whisky:

Cocinar los langostinos brevemente en una sartén con un poco de aceite. Retirar y colocar en la bandeja de horno. En la misma sartén, derretir una pequeña cantidad de mantequilla, añadir unos dientes de ajo laminados y, cuando tomen color, agregar un poco de whisky. Flambear y tras la evaporación del alcohol, incorporar el zumo de limón, sal y pimienta. Verter sobre los langostinos y hornear cinco minutos a 200ºC.

Variaciones en el marisco:

Esta receta se adapta a otros tipos de mariscos como gambas, cigalas o carabineros, aunque se recomienda que estén crudos o parcialmente congelados al prepararlos.

Variación con salsa de mantequilla y hierbas: