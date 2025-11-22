El METEOCAT activa la alerta naranja por un estallido ártico: las peores horas y las zonas afectadas

La alerta naranja por un estallido ártico la activa el Meteocat, las zonas más afectas y las peores horas ponen los pelos de punta. Estamos dejando atrás un mes de noviembre que nos ha sumergido en lo peor de una estación del año para la que deberemos estar listos para lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que nos marcará de cerca en estos días, por lo que tocará estar listos para lo peor.

Es hora de estar preparados para lo que está a punto de pasar en estos días en los que tocará hacer realidad una serie de cambios que pueden ser claves. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede cambiar. Empezando por un tiempo para el que quizás no estamos preparados. Cataluña será una de las zonas más afectadas por esta situación que puede traer de golpe el invierno. Las temperaturas se desploman y obligan a activar la alerta naranja ante lo que puede pasar en estas zonas durante las próximas horas.

La alerta naranja se activa por un estallido ártico

Un estallido ártico es el peor enemigo de unos días en los que quizás deberemos estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos está esperando en unos días de fin de semana en los que el tiempo cobrará protagonismo.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que la situación puede complicarse por momentos. Tenemos que empezar a pensar en esos cambios de ciclo que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno en unos días en los que todo es posible.

Con la mirada puesta a las actividades al aire libre que podemos desear hacer en estas próximas jornadas, tocará estar listos para lo peor. Son tiempos de visualizar este giro radical que hasta el momento desconocíamos y que realmente puede acabar siendo esencial.

Sin duda alguna, tocará estar listos para lo peor, en unas horas en las que en Cataluña podemos empezar a ver un giro radical que puede ser esencial en estos días. Un cambio radical que obliga a estar pendientes de unas alertas que ponen los pelos de punta.

Meteocat señala las peores horas y zonas afectadas

Las peores horas y zonas afectadas las señala un Meteocat que nos lanza una serie de advertencias importantes. Tendremos que estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo el gran protagonista de unos días en los que la inestabilidad puede acabar siendo clave.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el Pirineo durante la madrugada, aumentando a nuboso por el oeste en Pirineos y mitad occidental al final del día. Probables nevadas en la cara norte del Pirineo de madrugada, que tenderán a cesar durante la mañana y podrán reactivarse al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales en Girona y en el Valle de Arán; máximas en ascenso. Heladas en el Pirineo, localmente fuertes, y débiles en el resto del interior y prelitoral. Viento moderado del noroeste con tendencia a disminuir a flojo por la tarde; hay probabilidad de rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, Ampurdán y sur de Tarragona».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas persistentes en el Pirineo occidental durante la madrugada, que en la cara norte pueden acumular espesores significativos. Probables heladas localmente fuertes en el Pirineo. Probables rachas de viento muy fuertes en cotas altas del Pirineo, Ampurdán y sur de Tarragona».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «La masa fría ártica se sustituirá por otra más templada que dejará a partir del mediodía cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica de la Península y algunas zonas altas del interior por la mañana. Se esperan precipitaciones en general débiles en la mitad norte. Pueden ser de nieve a primeras horas en cotas por encima de 1000-1200m. Nuboso en Canarias con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y probabilidad de que sean más persistentes e intensas en el este de La Palma. Temperaturas máximas en ascenso en el nordeste, que puede ser notable en zonas puntuales de los sistemas montañosos, con pocos cambios en el resto. Temperaturas mínimas en descenso en buena parte del interior con ascensos puntuales en el alto Ebro. En Canarias poco cambios. Se darán heladas en la mayor parte del interior de la Península, exceptuando zonas bajas del oeste de Andalucía, Extremadura y del Ebro. Serán moderadas en entornos de montaña de la mitad norte y del este peninsular y localmente fuertes en Pirineos. Soplará viento de componente oeste y noroeste en la mayor parte del país excepto en el Cantábrico oriental con predominio de la componente sur y componente este en la meseta sur, Andalucía y Alborán. Serán moderados en los litorales; probables rachas muy fuertes en Pirineos y fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán, Baleares, bajo Ebro y zonas expuestas del litoral mediterráneo tendiendo a amainar al final. Flojo en el oeste de la meseta sur y Andalucía y con intervalos de moderado en el resto. En Canarias alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas».