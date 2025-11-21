La AEMET manda un aviso urgente a España por nevadas de 30 centímetros: las zonas afectadas

España se prepara para las primeras grandes nevadas que obligan a emitir un aviso de la AEMET, hasta 30 centímetros se pueden acumular en poco tiempo. Lo que parecía imposible, acabará siendo una realidad en cuestión de horas. Tocará estar pendiente de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno, con algunas novedades destacadas que acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo significativos.

Parece que el otoño ha tardado en llegar, pero cuando lo ha hecho, ha acabado siendo una especie de invierno disfrazado. Estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno, con medio país en alerta amarilla o naranja al ver llegar una oleada de frío polar que no llegará solo. Lo hará de la mano de una serie de precipitaciones que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo objeto de más de una alerta en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Nevadas de 30 centímetros en España

Nuestro país se prepara para recibir una serie de novedades destacadas que pueden ir llegando a toda velocidad. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, después de un otoño en el que el buen tiempo se ha acabado convirtiendo en una constante. Hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver un giro importante que puede acabar siendo determinante.

Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha desconocíamos y que puede acabar convirtiéndose en un giro radical destacado. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que ha llegado para quedarse, esta oleada de frío polar no ha llegado sola.

Algunas precipitaciones pueden convertirse en la antesala de algo más, de un giro radical importante que puede acabar afectándonos de lleno en estas próximas jornadas que hasta el momento no habíamos visto llegar de otra forma muy diferente. Las nevadas pueden ser considerables.

Estas son las zonas afectadas por este aviso urgente de la AEMET

La AEMET lanza un importante aviso ante lo que está por llegar en breve, deberemos estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días. Un giro radical que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas.

Los expertos de la AEMET advierten en esta previsión del tiempo: «Seguirá la influencia de una masa de aire ártica en la Península y Baleares con cielos cubiertos en el norte peninsular y archipiélago Balear. Precipitaciones en las islas, área cantábrica, Pirineo, alto Ebro, Ibérica y esta meseta norte, pudiendo acabar alcanzando de forma débil a otros puntos del tercio norte y entornos montañosos del centro y sureste. En el Cantábrico oriental y norte de Baleares se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes que irán acompañadas por tormenta, ocasionales en el Cantábrico y con granizo menudo en Baleares en la primera mitad del día. Serán en forma de nieve en amplias zonas del tercio norte y montañas del centro, pudiendo darse también en Mallorca, con probables acumulaciones significativas en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica y Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. La cota se prevé en el entorno de 800m en el oeste y de 500-700m en el resto. Cielos nubosos en Canarias con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y poco probables en el resto. En la Palma, principalmente en medianías, se espera que sean más intensas y persistentes con probables acumulaciones significativas Bancos de niebla en montañas del norte peninsular. Temperaturas en descenso. Pocos cambios en Canarias con ligeros ascensos de las mínimas en las islas orientales. Se darán heladas en gran parte del interior de la Península, excepto en zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro. Serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos».

Las alertas se mantendrán activas: «Acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica, Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el norte de Baleares que irán acompañadas por tormenta y granizo menudo. Precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma con probables acumulaciones significativas. Probables rachas muy fuertes de componente norte en Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo».