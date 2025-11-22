La nº 2 de García Ortiz y la fiscal jefe de lo Penal del Supremo, candidatas de Bolaños a Fiscal General

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya tiene en mente los nombres de dos fiscales, dos mujeres muy cercanas al todavía fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para relevarlo en cuanto el Tribunal Supremo comunique al Gobierno la sentencia que condena a dos años de inhabilitación y multa a García Ortiz. Las candidatas en cuestión son la actual teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde y la actual fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Teresa Peramato.

Fuentes jurídicas del entorno del Gobierno aseguran que ha sido el propio García Ortiz quien ha sugerido los nombres de estas dos mujeres muy próximas y afines al fiscal saliente.

De acuerdo con la versión de estas mismas fuentes, a criterio del ministro Bolaños, una forma de mostrar el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz sería el nombramiento de una persona de la confianza del éste y, en cierto modo, que «continúe con su línea de actuación».

María Ángeles Sánchez Conde cuenta en su haber con ser la primera mujer que logró ser nombrada teniente fiscal del Tribunal Supremo, por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en 2021. Posteriormente, ascendió al cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía del Estado. De hecho, fue fiscal general interina, en sustitución de la propia Dolores Delgado, cuando ésta dejó ese cargo por motivos de salud. María Ángeles Sánchez Conde milita en la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Por su parte, la otra candidata, Teresa Peramato, fue presidenta de la UPF –asociación profesional en la que militan el propio Álvaro García Ortiz y Sánchez Conde– entre junio de 2019 y octubre de 2021.

Peramato está considerada una experta en violencia de género. De hecho, antes de ocupar su actual puesto en el Tribunal Supremo, ostentó el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado.

Pese a todo y a la predilección del fiscal General y del propio Bolaños por estas dos posibles sucesoras de García Ortiz en la fiscalía, desde el sector jurídico y próximo a Bolaños dentro del Ejecutivo advierten que la última palabra, como siempre, la tiene el propio Pedro Sánchez y que será él quien dé el visto bueno definitivo al nombramiento. Queda claro, por tanto, quién nombra al fiscal general y «de quién depende» la Fiscalía, una pregunta que lanzó Pedro Sánchez un día a un periodista y que ha perseguido desde entonces a quien ha ocupado ese puesto, Álvaro García Ortiz.