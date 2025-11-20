Bolaños horas antes de conocerse el fallo del Supremo sobre el fiscal general: «Será una sentencia justa»

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado este lunes, horas antes de conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la sentencia al máximo representante del Ministerio Público sería «justa». Bolaños, además, ha mostrado «respeto máximo y absoluto» al trabajo de los magistrados y no ha querido dar una opinión que sí había mostrado «en otros momentos».

«Respeto máximo y absoluto al trabajo que están haciendo los magistrados de la sala segunda», ha subrayado Bolaños este jueves. El ministro de Justicia, además, ha dicho estar «seguro» de que el fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a García Ortiz horas después representaría «una sentencia justa».

«Quiero ser muy respetuoso con los magistrados del Tribunal Supremo», ha trasladado Bolaños, en su intervención en el evento Metafuturo, organizado por Atresmedia. «En plena deliberación, no sería prudente dar mi opinión en este procedimiento judicial, en otros momentos he dado mi opinión pero ahora hay que ser muy respetuosos y esperar unos días a la sentencia», ha completado el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por filtrar el correo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena por este delito de revelación de datos reservados ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.

Además de la inhabilitación, el Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz que indemnice a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.

Un nuevo fiscal general

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado «en los próximos días», tras la condena al hasta ahora máximo representante del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. El Ejecutivo asegura que se le ha condenado «sin pruebas», después de conocer que el Alto Tribunal ha dictaminado dos años de inhabilitación para él por filtrar el correo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno han expresado que «se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado», que han asegurado que «será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho».