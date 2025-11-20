El PP pide al Supremo 30 años de cárcel para Ábalos por la trama corrupta de las mascarillas

Las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular (PP) han solicitado este jueves al Tribunal Supremo que condene al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y al que fuera asesor de este, Koldo García, a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama de corrupción por el cobro de mordidas.

De esta manera, se alinean con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas sensiblemente inferiores –24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo– para los implicados, y piden al Supremo prisión preventiva para ambos investigados. Las siete acusaciones populares –PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa– atribuyen al ex ministro socialista y a su asesor seis delitos, de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación.

Anticorrupción también solicitó una multa de 3’7 millones de euros para José Luis Ábalos y de 3’9 euros, en el caso de Koldo García. Para el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, la Fiscalía pide cuatro años por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, aplicando en los delitos la atenuante de confesión, y una multa de 3,8 millones de euros, mientras que las acusaciones populares van hasta los siete años de cárcel en su petición.