Koldo a OKDIARIO tras la petición de 19 años de cárcel: «Me piden más que a Bárcenas pero no estoy preocupado»

«Me piden más que a Bárcenas, pero no estoy preocupado»: con estas palabras, el ex asesor ministerial Koldo García reacciona a la petición de 19 años y medio de cárcel que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón le pide en su escrito de acusación para ir a juicio por las contrataciones de mascarillas.

«A Luis Bárcenas le pidieron menos cuando le pillaron 27 millones de euros en Suiza», expone Koldo, en una conversación con OKDIARIO, tras conocer la acusación del fiscal. Solicita prudencia al representante del Ministerio Público ante la elevada suma de pena. Koldo lamenta que si no hubiera formado parte del PSOE, su situación judicial podría ser diferente. «Quizás no tengo el carnet azul», esgrime Koldo, en alusión al Partido Popular.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos considera que «no hay pruebas que las leyes españolas entiendan como prueba» sobre él. «No estoy nervioso, sabía lo que iba a pasar hace seis meses, calma», asegura Koldo.

El fiscal anticorrupción ha pedido al juez del Tribunal Supremo que le imponga la pena de 19 años y medio de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

El rastro del dinero

La defensa de Koldo también argumenta que a Koldo no le ha encontrado millones de euros. En concreto, la UCO cifró en menos de 10.000 euros de origen desconocido los que presuntamente habría cobrado Koldo.

«¿Qué dinero tengo yo? Los otros sí que tienen de todo», expone el que fuera asesor de José Luis Ábalos. Su defensa también envió escritos en los que justificaba el patrimonio de Koldo y su entorno.

Indemnizaciones millonarias

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se obligue a José Luis Ábalos y a Koldo García a indemnizar «conjunta y solidariamente» a Ineco en 34.477 euros y a Tragsatec en 9.500. Las dos empresas contrataron a Jésica Rodríguez y a Claudia Montes (Miss Asturias +30 años en 2017), respectivamente.

Koldo afea que el representante público les pida devolver el dinero que ganaron ambas mujeres en empresas públicas. Ninguna de ellas han sido imputadas pese a haber sido las receptoras de ese dinero.

Anticorrupción subraya también la necesidad de «acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298 euros».

Recursos pendientes de Koldo

El escrito de acusación del fiscal Anticorrupción llega cuando aún Koldo García tiene varios recursos pendientes en los tribunales. La Sala todavía no ha contestado a algunas de sus peticiones como, por ejemplo, el recurso de nulidad que se basaba en que no se había pedido el suplicatorio para juzgar a Koldo y Ábalos por piezas separadas al margen de la contratación de mascarillas.

Koldo, además, no ha conseguido que le devuelvan sus dispositivos móviles, pese a que su defensa lo ha pedido en reiteradas ocasiones para poder defenderse.

La salida de Cerdán

Koldo también ha conocido este martes la salida de Santos Cerdán de la prisión preventiva de Soto del Real (Madrid) en la que llevaba desde el pasado 30 de junio. El ex asesor de Ábalos considera que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se habla de las presuntas mordidas del 2% cobradas por Santos Cerdán no es concluyente. «Yo no lo veo», zanja Koldo en una conversación con este periódico.