La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco delitos que le atribuye en el marco de la trama de mascarillas del caso Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delito de uso de información privilegiada. También pide que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros.

Para el asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, reclama 19 años y medio años de cárcel por los mismos delitos, así como una multa de 3,9 millones de euros, mientras que para el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, pide cuatro años por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, aplicando en los delitos la atenuante de confesión, y una multa de 3,8 millones de euros.

Asimismo, solicita que Ábalos y Koldo indemnicen conjunta y solidariamente a Ineco con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500. Y que se acuerde el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, «por importe de, al menos, 430.298,4 euros».

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles su escrito de acusación del caso de las irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que los tres acusados «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro para, «aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».

Puente propuso juzgar a Ábalos después de que el pasado mes de septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.