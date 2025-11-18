Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería del PP en pleno ‘caso Leire’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; al vicepresidente, Fernando Giménez; y al alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, que estaban siendo investigados en el caso mascarillas.

Los arrestos se han llevado a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Almería en pleno caso Leire. Durante la mañana se están desarrollando distintos registros en diferentes domicilios.

El citado juzgado instruye precisamente el caso mascarillas, por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados. La causa indaga presuntas comisiones ilegales en la contratación de suministro de material sanitario adjudicados por la institución provincial durante la fase más crítica de la pandemia.

A principios de mes, el PSOE –acusación popular en el procedimiento– pidió que el propio presidente de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, fuese citado a declarar como testigo. El partido argumentó una supuesta «falta de concordancia» entre diversas declaraciones y nuevos datos incorporados al atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.

Los socialistas reclamaron la comparecencia de García en su condición de responsable último del contrato público que originó la causa, valorado en 2,03 millones de euros, para determinar cuándo y cómo tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.

Según el PSOE, el objetivo es aclarar si en la tramitación del contrato pudieron darse indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.

Además, el PSOE solicitó al juzgado la relación completa de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripciones, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y del actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También aportaron referencias a un grupo de mensajería llamado Naranjito en el que, según el escrito, García habría intercambiado mensajes con Liria –vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso– y Giménez. En uno de ellos se lee: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡Calla ya!».

El PSOE sostiene que ese intercambio revela un «conocimiento directo de los hechos» y solicitó su incorporación íntegra al sumario.