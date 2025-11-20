El Partido Popular (PP) cita al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la comisión de investigación del Senado sobre la trama de corrupción que salpica a la formación socialista. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa, después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Cerdán tras más de cinco meses en la cárcel de Soto del Real.

Si bien no se ha especificado el día concreto de la comparecencia de Santos Cerdán, la portavoz del PP ha precisado en su comparecencia en la Cámara Alta que será en el mes de diciembre. El que fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya compareció en el mismo foro, antes de publicarse el informe de la UCO de la Guardia Civil, que derivó en su ingreso en prisión.

Además de Cerdán, en diciembre, concretamente el día 4 del último mes del año, comparecerá en la comisión de investigación del Senado el que fuera mano derecha de Santos en la secretaría de Organización socialista, Juanfran Serrano.

Santos Cerdán, en libertad

El juez Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, decidió el miércoles poner en libertad a Santos Cerdán al entender que está «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real el pasado 30 de junio. Esta decisión coincide con la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acredita el cobro de mordidas del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez destaca en su escrito que se han «robustecido los consistentes indicios» que ya pesaban contra Cerdán, tras el informe de la UCO, pero que ello no justifica por sí mismo mantener la medida cautelar excepcional de prisión. Puente ha acordado contra el ex secretario de Organización del PSOE las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida de España con retirada del pasaporte.