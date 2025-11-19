El PP da el primer paso en el Senado para legalizar el corte de agua y luz a los okupas

El Partido Popular ha dado luz verde este miércoles, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado, a una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». El PNV y Vox han apoyado la medida, mientras que Junts ha optado por la abstención.

La proposición de ley pasará a debatirse en el Congreso de los Diputados, donde de su rechazo o aprobación dependerá que continúe la tramitación en la Cámara Alta. Si los grupos mantienen el mismo voto en ambas cámaras, la norma puede salir adelante.

El Partido Popular propone en su ley una modificación del Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1, el que habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja explícitamente que la interrupción de suministros en una casa okupada «en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones».

Según la exposición de motivos de la proposición de ley, el PP expone que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló «que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones». El partido de la oposición apunta también que «la interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal». Sin embargo, buscan modificar el Código Penal «para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España».

El PP busca que el corte de los suministros a los okupas no se considere delito para que «entre la seguridad y salga el miedo», tal y como informan fuentes populares. El escrutinio ha contado con 153 votos a favor y a los votos del PP se han sumado los del PNV, VOX, UPN, Coalición Canaria y Agrupación Herreña. Igualmente, Junts se ha abstenido junto al senador de La Gomera.