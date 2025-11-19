Cayetana retrata la hipocresía de Rufián: «Cafre, ¿qué hacía usted la mañana de la DANA? Asaltar RTVE»

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ha retratado a su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La dirigente popular ha preguntado al separatista «¿Qué hacía la mañana de la DANA?», y ella misma ha contestado a continuación: «Asaltar RTVE».

La reprimenda de Álvarez de Toledo llega dos días después de que Rufián liderara el linchamiento de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación por la DANA en el Congreso. El político de ERC no dudó en llamar a Mazón «inútil y mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata» y responsabilizarle de los 229 muertos que dejó la riada en la Comunidad Valenciana.

«El único que ha rectificado es el señor Rufián, en inmigración se ha hecho de derechas por un puñado de votos y pánico a Silvia Orriols», le ha dedicado Cayetana, haciendo hincapié en el ascenso del partido Alliança Catalana que puede afectar a ERC.

«En lo demás sigue igual, se comporta como un cafre y encima desmemoriado», ha continuado Álvarez de Toledo desde su escaño, para efectuar una pregunta con respuesta de seguido. «¿Qué hacía usted la mañana de la DANA? Asaltar Radio Televisión Española (RTVE)», ha concluido.

Cayetana hace referencia a la hipocresía de Gabriel Rufián, que castigó duramente a Carlos Mazón en la Cámara Baja el lunes por su gestión de la DANA –«Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho», le dijo–, pero participó en la negativa, liderada por el Gobierno, a suspender el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre de 2024, un día después de la riada en la Comunidad Valenciana, para poder legalizar el asalto a RTVE.