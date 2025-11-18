Así paró Mazón al socialista Soler con los «bulos machistas»: «No se los fabrique a los demás»

«Usted ha sufrido bulos machistas muy graves, no se los fabrique a los demás». Con esta contundencia respondió Carlos Mazón al socialista Alejandro Soler en el transcurso de la comparecencia del presidente de la Generalitat ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, cuando el diputado socialista y ex alcalde de Elche efectuó preguntas que contenían insinuaciones en torno a su comida con la periodista Maribel Vilaplana. Los hechos a los que Carlos Mazón se refería al dirigirse a a Alejandro Soler se produjeron en 2014. Alejandro Soler, según consta en la hemeroteca, fue detenido como autor de una presunta agresión a su ex mujer. En marzo de 2014 resultó exculpado por el Juzgado de lo Penal 1 de Elche de los delitos de amenazas y maltrato, de los que había sido juzgado el 26 de febrero de aquel 2014.

En la línea de un interrogatorio más que de una comparecencia, que fue la opción de la izquierda durante todo el rato en que estuvo Mazón en el Congreso, Alejandro Soler llegó a manifestar al presidente de la Generalitat que lo que el ex alcalde socialista de Elche pensaba es que Mazón «tenía muchas expectativas puestas en esa comida». Y que se había llevado «incluso una muda (de ropa) por si le hacía falta». Ahí, estalló Carlos Mazón, que mirando a los ojos a Alejandro Soler le manifestó: «Usted ha recibido bulos machistas muy graves, no se los fabrique a los demás».

En ese momento, la presidenta de la comisión de investigación, la también socialista Carmen Martínez, en la línea que ella también mantuvo durante toda la sesión, en lugar de dirigirse a Alejandro Soler para preguntarle exactamente qué tipo de insinuaciones estaba manifestando y a dónde quería llegar, lo que hizo fue recriminar a Mazón: «Deje que acabe sus preguntas», le espetó.

Carlos Mazón, no obstante, se volvió a dirigir al diputado socialista: «No organice bulos machistas». Mazón, que conoce a a Alejandro Soler de tiempo atrás, una vez terminó la intervención del PSOE se dirigió al ex alcalde de Elche: «Qué pena, señor Soler. Quién le ha visto y quién le ve».