El fiscal general del Estado, condenado, última hora en directo | Sentencia del Supremo sobre García Ortiz, cuál es la pena y noticias en vivo

Sigue en directo la última hora de la condena al fiscal general del Estado por filtrar el correo Isabel Díaz Ayuso
El TS condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación. El Alto Tribunal le atribuye un delito de revelación de datos reservados, en relación a la filtración del correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia con el favor de una aplastante mayoría: cinco votos con sólo dos en contra. La sentencia recoge también que Álvaro García Ortiz tendrá que indemnizar a Alberto González Amador por filtrar el correo de su abogado en relación a su negociación con Hacienda. El fiscal general deberá pagar 10.000 euros al novio de Ayuso por los daños morales ocasionados.
Además, a García Ortiz se le ha impuesto una multa de 7.300 euros y, al resultar condenado, también deberá cargar con las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.
Cuál es la pena para el fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado tendrá que cumplir dos años de inhabilitación, una pena que implica además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
La reacción de Óscar lópez
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, no ha querido comentar la sentencia contra el fiscal general del Estado y aseguraba: «Voy a morderme la lengua y ser prudente».
HazteOir insiste en una «regeneración» de la Fiscalía
HazteOir ha asegurado que la inhabilitación «no es solo un castigo penal», sino que «confirma un ataque frontal del propio García Ortiz contra la institución que debía proteger». «La Fiscalía General del Estado no debe estar al servicio de nadie y su degradación ha tenido consecuencias graves para el conjunto de los ciudadanos», ha afirmado la acusación, al tiempo que ha subrayado que el fallo del Supremo «respalda» la «necesidad» de «regeneración profunda» en la institución.
García Ortiz indemnizará a González Amador por «daños morales»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que indemnizar al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por los «daños morales» de la filtración.
El PNV ve un ejemplo de «judicialización de la política» en la condena al fiscal general
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expresado este jueves su «perplejidad» por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha lamentado la «judicialización de la política» porque «perjudica a todos«. La portavoz de PNV ha escrito en redes que su formación estudiará «en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno»
Sumar califica la condena a García Ortiz de «golpe judicial»
Sumar ha calificado la sentencia de García Ortiz como un «golpe judicial» y «la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno».
Enrique Santiago, portavoz del PCE: «El fiscal general es condenado sin que nadie haya probado su culpabilidad»
«El Fiscal General es condenado sin que nadie haya probado su culpabilidad y sin derecho a un recurso en segunda instancia», ha escrito en X el portavoz del PCE, Enrique Santiago.
Óscar Puente sobre la condena al fiscal: «Así estoy»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido en X una imagen en movimiento de Juanma Iturriaga en la que hace un gesto de cerrarse con cremallera la boca. «Así estoy», ha escrito.
El consejero de Justicia andaluz insta a Sánchez a «pedir perdón»
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP), ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «debe pedir perdón hoy mismo a todos los españoles» tras la condena que el Tribunal Supremo (TS) ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Pablo Iglesias: «La respuesta no puede ser llorar, sino reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial»
Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha calificado la sentencia del Tribunal Supremo como una «política contra el Gobierno«. «La respuesta no puede ser llorar, sino reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial», ha afirmado mediante su cuenta de X.
Abascal: «Sánchez será el primer presidente que acabará en la cárcel»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha publicado en su perfil de X su reacción a la condena del fiscal general del Estado. «Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones».
Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España.
También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel.
Izquierda Unida tilda de «vergüenza» la condena al fiscal general
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha tildado de «vergüenza» la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha denunciado que esta resolución del Tribunal Supremo (TS) revela que hay instituciones «capturadas por la derecha» para dar «impunidad a los suyos».
La condena al fiscal general evidencia unas instituciones capturadas por la derecha e impunidad para los suyos.
Feijóo: «Esto pesará por siempre sobre Sánchez»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre la condena al fiscal general. «Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya sólo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo», ha señalado.
Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo.
¿Quién es Susana Polo?
Susana Polo García es una magistrada española que actualmente sirve en la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Es conocida por ser una de las pocas mujeres en ocupar un puesto en la Sala de Gobierno del Alto Tribunal a lo largo de su historia centenaria. Al igual que Andrés Martínez Arrieta, ha estado presente en la condena del fiscal general del Estado.
¿Quién es Andrés Martínez Arrieta?
Andrés Martínez Arrieta es un magistrado español que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Fue nombrado para este puesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2025 y tomó posesión formalmente en septiembre de ese mismo año. Este 20 de noviembre, el Tribunal Supremo, presidido por Arrieta, ha condenado a García Ortiz.
Feijóo comparecerá en Génova para hablar de la condena del fiscal general
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará esta tarde una declaración institucional en la sede del PP de la calle Génova, según confirmó su partido.
Almeida: «El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atacado al «sanchismo puro», ya que considera que es el se esconde tras el ahora condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien ha criticado que «el que debe perseguir delitos» es «condenado por cometerlos».
Figaredo: «¿Va a salir Sánchez a pedir perdón a los españoles?
El portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha parafraseado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para valorar la condena al fiscal general del Estado: «¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿Va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿Va a salir el Fiscal?».
JJPD considera que con la sentencia del fiscal «todos perdemos»
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, considera que la sentencia que condena al Fiscal General del Estado no supone la victoria de nadie, sino que todos perdemos. Rodríguez entiende que «la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también la propia fiscalía o en la abogacía institucional».
Cayetana Álvarez de Toledo pide la dimisión de Pedro Sánchez
La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido, a través de un vídeo, la dimisión de Pedro Sánchez.
Hazlo tú.
Cuca Gamarra: «La verdad se ha impuesto»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha escrito un mensaje en X que la «verdad se ha impuesto», en referencia a la condena del fiscal general del Estado.
«Sí, la verdad se ha impuesto: el fiscal general del Estado, condenado e inhabilitado», ha apuntado Gamarra, que ha añadido: «Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido». «La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos», ha denunciado la vicesecretaria popular.
«La verdad se impondrá», decía Pedro Sánchez.
Sí, la verdad se ha impuesto: el fiscal general del Estado, condenado e inhabilitado.
Quien tiene que perseguir los delitos, los HA COMETIDO.
Irene Montero: «La condena es golpismo judicial para proteger a Ayuso»
Irene Montero ha calificado de «golpismo judicial» la condena a García Ortiz por revelación de secretos.
«La condena al FGE es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí. A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer. Urge desarmar el poder golpista de la derecha para proteger la democracia», ha señalado en sus redes sociales.
La condena al FGE es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí
A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer
García Ortiz tendrá que pagarle 10.000 euros a la pareja de Ayuso
El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.
El Gobierno nombrará un nuevo fiscal general en los próximos días
Desde el Gobierno aseguran que, a la espera de conocer la sentencia completa, «respetan el fallo, pero no lo comparten». Para dar solución a la situación, desde Moncloa informan de que «en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho».
Miguel Tellado: «Quien tiene que pedir perdón es Sánchez»
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, insta al presidente del Gobierno a pedir disculpas a los españoles por «perturbar la normalidad democrática de este país».
Hoy el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
El PP exige a Sánchez que pida perdón y dimita tras la condena del Fiscal General
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha publicado un mensaje donde exige a Pedro Sánchez que pida perdón a los españoles, dimita y convoque elecciones.
«Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más», ha dicho.
Condena al fiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado a 2 años de inhabilitación por filtrar el correo contra Isabel Díaz Ayuso. La condena ha sido dictada por una aplastante mayoría de los magistrado del tribunal con cinco votos a favor y dos en contra.
Patxi López: «Las sentencias se acatan, pero me parece una auténtica vergüenza»
«Las sentencias se acatan, pero viendo lo que hemos visto, lo que conocemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza», ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la sala Constitucional del Congreso de los Diputados.