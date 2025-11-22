Sale a la luz el grave accidente que sufrió Mario Cimarro (Juan Reyes) en ‘Pasión de Gavilanes’

Pasión de Gavilanes ha vuelto a la parrilla televisiva española. La popular ficción aterrizó por primera vez en televisión en el 2003, aunque en España lo hizo en el 2005. Un estreno que, a priori, fue presentado como una novela de romance más. Pero, poco podían imaginarse los altos cargos de Telemundo el gran fenómeno audiovisual que tenían entre manos. Y es que, la trama conquistó a todos desde el primer capítulo hasta el último. De hecho, y como prueba de su éxito, ha sido traducida en varios idiomas. De esto ya han pasado más de 20 años. Pero, ha sido ahora que se ha revelado el percance que tuvo Mario Cimarro durante la grabación de la primera temporada.

Como bien saben los fans, el actor dio vida en pantalla al personaje de Juan Reyes. El hermano mayor del icónico trío mantuvo en la trama un amorío con el personaje de Danna García, que se puso bajo la piel de Norma Elizondo. Un intenso romance con el que ambos actores conquistaron a la audiencia. Pero, como dato, se ha revelado que el actor sufrió una grave caída durante las grabaciones. Un accidente que tuvo lugar mientras cabalgaba en caballo. Esta situación puso de alerta a todo el equipo, pues se vieron obligados cambiar el guion y ajustarlo a las circunstancias.

El actor Mario Cimarro sufrió varios incidentes durante las grabaciones

Mario Cimarro ha señalado en reiteradas ocasiones ser un experto montando a caballo. De hecho, sus propios compañeros de elenco daban fe de ello. Pero, esto no impidió que sufriese una grave caída. Según informa el portal Publímetro, al caer del caballo se fracturó tres vértebras y quedó inconsciente. Una situación que sumió a todos en una profunda preocupación.

Pero, no fue el único percance que sufrió el actor cubano. Pues, según informan, durante las grabaciones de la primera temporada contrajo hepatitis. Todo ello sumado al hecho de que tuvo un choque con una moto y se fracturó una pierna. Ante ello, los guionistas y productores de Pasión de Gavilanes se vieron obligados a reajustar el guion.

De esta manera, se las ingeniaron para hacer que el personaje de Juan Reyes también sufriese una lesión en el pie. Pues, de esta manera, no pasaba nada si aparecía en pantalla con una escayola. Diversos inconvenientes que reflejan que, a pesar de los gloriosos hitos cosechados, el rodaje de la temporada no estuvo exento de sustos.

Mario Cimarro y ‘Pasión de Gavilanes’ regresan a Nova

La cadena Nova, con motivo de su 20 aniversario, ha apostado por traer de vuelta a su catálogo este gran clásico de la televisión. De esta manera, los espectadores tienen la oportunidad de volver a disfrutar de esta fantástica novela. Y es que, a lo largo de estos años, muchas series han visto la luz en televisión. Pero, ninguna ha conseguido los datos que obtuvo a principios de los años 2000.

Tal y como se ha informado, la emisión se producirá solamente los sábados y domingos, a partir de las 18:00 horas (una hora antes en las Islas Canarias). Una serie de lanzamientos que comenzaron el pasado 18 de octubre y que están siendo un absoluto éxito.