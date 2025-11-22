Un soltero de ‘First Dates’, sorprendido al descubrir las zonas erógenas de su cita: «¡Madre mía!»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Antonio. El participante, de 56 años, se presentó como un joyero y relojero que anda en busca de su media naranja. Sabe que ya no es tan joven como antes, pero considera que su mentalidad «me lleva a ser mucho más joven». Debido a que fue el primero en llegar al local, el presentador del programa, Carlos Sobera, le preguntó un poco sobre su pasado amoroso.

Antonio le contó que no ha tenido mucha suerte en el amor, entre otros aspectos, porque no ha sabido tratar bien a las parejas que ha tenido. Ahora, anda en busca de una mujer divertida y a la que le guste salir. Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le preparó una cita con Inma, una soltera de 56 años procedente de Ourense. Eso sí, la comensal dejó claro, desde el minuto uno, que busca una pareja. Pero, no alguien con quien convivir. «¡Dios que bombón! Hay que remontar, como el Madrid», opinó él nada más verla entrar. «Ella es más que yo. He empezado perdiendo el partido, claramente», opinó en privado.

Inma se sincera en el programa de Cuatro: «No es lo que yo encuentro en un hombre interesante o guapo»

Poco a poco, los solteros comenzaron a conocerse desde la barra del restaurante. Un intercambio de palabras donde Inma se mostró muy a gusto con su cita. Eso sí, aunque dijo que no le importaba que fuera calvo, dejó claro que no era su prototipo de hombre. «No es lo que yo encuentro en un hombre interesante o guapo», confesó en uno de los totales.

Tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates, los solteros empezaron a abordar diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como él le contó que nunca había viajado en avión. Un dato con el que no dejó indiferente a su cita. Eso sí, a pesar de todo, le contó a ella que considera que ya va siendo hora de probarlo. «No va a hacerlo por mí y a mi me encanta viajar», opinó Inma.

Respecto a sus hobbies, la soltera le contó que le apasiona caminar, nadar y bailar. Él, por su parte, le dijo que hace deporte. Un intercambio de gustos donde empezaba a quedar claro que no tenían demasiadas cosas en común. De hecho, la participante consideró que Antonio era un hombre «poco romántico». Tras ello, comenzaron a hablar de su historial amoroso. Fue entonces cuando la soltera le dijo que se casó, se divorció y lleva desde el 2010 separada.

Antonio no responde a la pregunta planteada por el equipo de ‘First Dates’

La organización de First Dates les ha propuesto realizar el juego de las cartas, para que puedan conocerse de manera más íntima. De esta manera, trataron el tema de sus zonas erógenas. Así pues, la primera en responder fue la comensal. «El típico punto G del clítoris. Ahí ya…», dijo. «Me subo por las paredes», agregó. «¡Madre mía, madre mía! Para haberse matao», opinó Antonio.

«Yo tengo un sitio, pero se enteraría toda España y tampoco procede», le respondió él. «Pues, ahora ya lo sabe todo el mundo en España», comentó Inma. Sin embargo, esta manera de cerrarse y no ser valiente a la hora de responder la pregunta, no le hizo mucha gracia a la participante.