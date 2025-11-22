Se filtra el documento de los 28 puntos de la paz de Trump para Ucrania: estos son todos

La Administración Trump ha diseñado un plan de paz de 28 puntos para Ucrania, elaborado en negociaciones directas con Rusia y sin consulta previa con Kiev, y que ahora presiona al presidente Zelenski a aceptarlo. Le ha dado de plazo a Zelenski hasta el próximo jueves para que lo apruebe.

El documento, que se ha filtrado ya, parte de un reconocimiento formal de la soberanía ucraniana, pero con condiciones muy duras para el país ocupado: Ucrania debe renunciar definitivamente a Crimea, aceptar el control de facto ruso sobre Donetsk y Lugansk, y dejar las regiones de Jersón y Zaporiyia en una situación congelada, sin soberanía efectiva de Kiev pero tampoco bajo administración plenamente rusa.

A cambio, Washington y sus aliados prometen garantías de seguridad sólidas, aunque no queda claro si implicarían presencia militar extranjera o solo compromisos por escrito.

El plan de paz de Trump para Ucrania cierra para siempre la puerta de Ucrania a la OTAN y exige una reducción drástica de sus fuerzas armadas: el Ejército pasaría de los cerca de 800.000-900.000 efectivos actuales a un tope de 600.000, lo que obligaría a desmovilizar al menos a 200.000 soldados.

Además, en los cien días siguientes a la firma del acuerdo, Kiev tendría que convocar elecciones presidenciales y parlamentarias. Entre otras medidas, en el plan de paz de Trump para Ucrania destacan el intercambio total de prisioneros de guerra, una amnistía general para todos los implicados en el conflicto sin excepción de bando, y un reparto equitativo de la electricidad producida por la central nuclear de Zaporiyia —que sigue bajo control ruso— entre Moscú y Kiev, con supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

En esencia, el plan de paz de Trump para Ucrania obliga a Ucrania a ceder territorio, limitar radicalmente su capacidad militar y renunciar a su aspiración atlántica a cambio de un cese de hostilidades y de ciertas garantías de seguridad lideradas principalmente por Estados Unidos.

La Casa Blanca ha reconocido que el plan «no es un plan fácil» para Ucrania, pero añade que la guerra debe terminar. Por eso está presionando a Zelenski para cerrar un acuerdo, informa el medios norteamericano Axios.

Estos son los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania concertado con Rusia, según una traducción del ucraniano.