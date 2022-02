Volodímir Zelenski es una de las caras conocidas de uno de los puntos calientes en este momento, la crisis entre Ucrania y Rusia amenaza con una nueva guerra a las puertas de Europa. El actual presidente de Ucrania tiene un pasado que queda muy lejos de los grandes líderes mundiales. Un actor que descubrió su pasión por la política cambió los platós de televisión de series y películas para ser el líder de un país que se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, mantenerse en pie frente a la todo poderosa Rusia.

Este es Volodímir Zelenski el presidente de Ucrania en plena crisis con Rusia

Global business leaders #StandWithUkraine. Grateful to Sir @richardbranson for clear understanding of the situation and willingness to join efforts implementing Ukraine support projects

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022