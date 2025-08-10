Javi Poves revienta en público al ex de Podemos Ramón Espinar: «Tu currar…»

Javi Poves y Ramón Espinar tuvieron un enganchón dialéctico en público el pasado viernes donde el polémico entrenador y presidente del Moscardó dejó en evidencia al ex político de Podemos. Un vídeo con ambos como protagonistas que ya se ha convertido en viral a través de las redes sociales.

«Pero si el problema es que tú no puedes estar en la televisión tampoco, si no sabes nada», señala Javi Poves en un momento del programa contestando a un ataque del político. «Hombre Javi, yo hago lo que puedo», le contesta Ramón Espinar entre risas.

«Nada, nada, no sabes absolutamente de nada. Tienes buen tono de voz y eres guapete y tal. Pero no sabes nada», le vuelve a repetir Javi Poves al ex político. La respuesta de Espinar fue con una pregunta: «¿Sabes lo que no hago nunca?». La respuesta de Javi Poves ya es viral: «Currar».

Una contestación de Javi Poves a Ramón Espinar que lo dejó en evidencia en el programa de televisión «En boca de todos». Y es que el polémico ex futbolista ha vuelto a dar la nota para esta vez dejar en evidencia a este ex político de Podemos.

Me acabo de hacer fan de Javi Poves, es un zumbao terraplanista pero le ha dicho @RamonEspinar la verdad que nadie ha tenido huevos de decirle. pic.twitter.com/9lZHpRG7SG — Manuel Jesús Jiménez (@manueljjg) August 8, 2025

Un Javi Poves que ya es habitual en los debates de televisión. Habitual también en tener percances con otros tertulianos. En el mes de enero de este año también tuvo un encontronazo con Gonzalo Miró en Antena 3. El choque se produjo cuando Miró le preguntaba sobre cuáles eran los intereses de convencer a la sociedad de que la tierra es redonda. «Bueno yo siempre expongo el mismo caso. Las ratas blancas de laboratorio se les encierran, se les meten enfermedades y se les descarga electricidad, pero si tú las sacas de la jaula las puedes acariciar como si no pasará nada, pues bien tú eres esa rata de laboratorio», contestaba Javi Poves. Continúo explicando que «no solo Gonzalo es una rata de laboratorio, todos los somos» incluyéndose a él mismo, comentando «que estamos presos en un sistema opresor al igual que los rodeadores en los centros de investigación , de ahí la utilización de este sonoro símil que no ha dejado indiferente a nadie».