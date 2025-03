El terraplanista Javi Poves denuncia trato de favor hacia el Real Madrid C

El terraplanista Javi Poves, entrenador del Moscardó que semana tras semana es protagonista por sus infinitas polémicas, está dando ahora mucho que hablar tras denunciar trato de favor hacia el Real Madrid C y el Melilla, con los que su equipo pelea por mantener la categoría en el mismo grupo de Segunda RFEF.

«Si consigo la salvación… Estamos luchando con dos equipos, uno es el Real Madrid C y el otro es el Melilla. Uno es el mejor equipo del mundo y tiene una televisión dedicada para los árbitros. Y Melilla es una ciudad políticamente protegida. Estamos en una guerra imposible. Usera lo tiene negro», dice en El Partidazo de Cope.

«Creo que vamos al límite. Cuando presupuestariamente el equipo está sostenido por alfileres, cualquier variación hace que estés fuera de control. Lo que no puedo tolerar es que un árbitro tome las decisiones que toman. La roja que me sacan es roja, sin duda, pero viene determinada por algo muy grave y como que nos jugamos la vida», añadió con respecto a su última expulsión, que podría acarrearle una dura sanción e incluso perderse lo que queda de temporada.

Poves tiene claro que el desgaste le está pasando factura en su vida ser presidente-entrenador del Moscardó: «A nivel de números, creo que hasta ahora soy existoso, pero me daña mucho la salud. Ya veremos. No puedo estar luchando contra millones de euros, y nosotros vamos con tirachinas a la guerra. Somos el equipo con más expulsados. Hay un momento en que cuando ves otra expulsión más, se hace difícil».

No quiso terminar su entrevista con Juanma Castaño sin abrirse a la posibilidad de que a Javis Poves le cayeran seis partidos en vez de siete y pudiera despedir la temporada en el banquillo del Moscardó: «Pues el Guadalajara estaría celebrando el ascenso… Seis partidos y el último… Pues ojalá podamos celebrarlo todos», reflexionó. Por eso, mandó un mensaje a las instituciones: «Desde aquí, aunque me he portado mal, que me den ese último partido». Para volver a un banquillo lo tiene muy claro: «Volveré a entrenar el día que haya VAR en estas categorías. Al final, los partidos en 2ª RFEF ya se están retransmitiendo».

Javi Povés llamó «hijo de puta» al árbitro

El CD Moscardó cayó derrotado este fin de semana domicilio ante el CD Coria por 2-0, un partido clave para ampliar la distancia con el descenso. Los madrileños, a falta de siete jornadas, están a cuatro puntos de la promoción por la zona baja y el duelo estuvo cargado de polémica con Javi Poves como protagonista. De hecho, el técnico perdió los papeles tras ser expulsado, la sexta vez esta temporada. Corría el minuto 61 cuando Javi Poves respondía de manera airada y fuera del área técnica a la decisión del colegiado sobre una acción. El árbitro le expulsó, y acto seguido Javi Poves se dirigió así a él: «¡Eres un hijo de puta, hijo de puta!».

«En el minuto 61 el técnico POVES GÓMEZ, JAVIER fue expulsado por el siguiente motivo: Por salir deliberadamente del área técnica mostrando disconformidad con una de mis decisiones realizando aspavientos de forma reiterada. Una vez expulsado el entrenador, D. JAVIER POVES GÓMEZ, se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: ‘¡ERES UN HIJO DE PUTA! ¡HIJO DE PUTA!’ a instancias de mi árbitro asistente nº1», recogí el colegiado en el acta del partido.