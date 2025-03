No hay fin de semana en el que Javi Poves pase desapercibido. El ex jugador madrileño que ahora es presidente-entrenador del Moscardó suele hacerse viral por sus ruedas de prensa y otros episodios polémicos, pero en esta ocasión parece haber cruzado todos los límites, pues se expone a una durísima sanción tras lo sucedido en el último encuentro de su equipo.

El CD Moscardó cayó derrotado a domicilio ante el CD Coria por 2-0, un partido clave para ampliar la distancia con el descenso. Los madrileños, a falta de siete jornadas, están a cuatro puntos de la promoción por la zona baja y el duelo estuvo cargado de polémica con Javi Poves como protagonista. De hecho, el técnico perdió los papeles tras ser expulsado, la sexta vez esta temporada. Corría el minuto 61 cuando Javi Poves respondía de manera airada y fuera del área técnica a la decisión del colegiado sobre una acción. El árbitro le expulsó, y acto seguido Javi Poves se dirigió así a él: «¡Eres un hijo de puta, hijo de puta!».

«En el minuto 61 el técnico POVES GÓMEZ, JAVIER fue expulsado por el siguiente motivo: Por salir deliberadamente del área técnica mostrando disconformidad con una de mis decisiones realizando aspavientos de forma reiterada. Una vez expulsado el entrenador, D. JAVIER POVES GÓMEZ, se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: ‘¡ERES UN HIJO DE PUTA! ¡HIJO DE PUTA!’ a instancias de mi árbitro asistente nº1», recoge el colegiado en el acta del partido.

Más líos de Javi Poves

Javi Poves podría ser sancionado con ocho o más partidos, por lo que podría perderse lo que queda de temporada. Además, es reincidente. El joven técnico ha protagonizado diversas polémicas en los últimos meses, y el pasado fin de semana una nueva locura dio mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. El entrenador, que volvía a estar sancionado, destrozó su paraguas en la grada contra el muro de la bocana del campo.

Javi Poves golpeó en repetidas ocasiones con el paraguas la pared y al final terminó rompiéndolo, al más puro estilo de un tenista golpeando la raqueta contra el suelo tras un fallo. El técnico estaba indignado por una acción en la que un jugador de su equipo vio la tarjeta roja y fue expulsado, aunque se desconoce si el enfado era contra el árbitro o contra el futbolista del Moscardó, pues no sería la primera vez que carga contra los suyos en público.

El preparador, que ha ascendido al Moscardó de Preferente a Segunda RFEF de manera consecutiva en dos años, también dio mucho que hablar hace ahora dos semanas tras rajar en rueda de prensa de manera muy dura contra su propia plantilla por el nivel ofrecido en el pasado partido: «Es lo que venimos acostumbrando a la gente, yo lo llamo jaimitadas. No creo que haya un equipo en toda la Segunda RFEF que cada vez que sale al campo estás temblando porque alguno, no es que vaya a cometer un error, son errores que te destrozan toda la planificación de todo. Hoy, otro más. No solo la explusión, la falta de la expulsión también, el segundo gol con una facilidad… Le he dicho a los jugadores que no sé exactamente en qué manual está que alguien salga concentrado y que alguien no cometa errores catastróficos».