Javi Poves vuelve a liarla: destroza un paraguas contra la pared de la grada estando sancionado

Enésima polémica con Javi Poves, ex jugador madrileño que ahora es presidente-entrenador del Moscardó y que suele hacerse viral por sus ruedas de prensa y otros episodios polémicos como el sucedido este domingo. El joven técnico ha protagonizado diversas polémicas en los últimos meses, y este fin de semana una nueva locura está dando mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. El entrenador, que estaba sancionado porque fue expulsado en la última jornada, destrozó su paraguas en la grada contra el muro de la bocana del campo.

Javi Poves golpeó en repetidas ocasiones con el paraguas la pared y al final terminó rompiéndolo, al más puro estilo de un tenista golpeando la raqueta contra el suelo tras un fallo. El técnico estaba indignado por una acción en la que un jugador de su equipo vio la tarjeta roja y fue expulsado, aunque se desconoce si el enfado era contra el árbitro o contra el futbolista del Moscardó, pues no sería la primera vez que carga contra los suyos en público.

DESCANSO. |0-0| Secuencia completa de cómo Javi Poves acaba de cargarse el paraguas al más puro estilo tenista rompiendo la raqueta…..no sabemos si enfadado con la decisión arbitral o con su propio jugador. Mal se le pone el partido al Moscardo que estará toda la segunda… pic.twitter.com/DCJ7lOeiw6 — GradaSiete7 (@GradaSiete7) March 9, 2025

El preparador, que ha ascendido al Moscardó de Preferente a Segunda RFEF de manera consecutiva en dos años, también dio mucho que hablar hace ahora una semana tras rajar en rueda de prensa de manera muy dura contra su propia plantilla por el nivel ofrecido en el pasado partido: «Es lo que venimos acostumbrando a la gente, yo lo llamo jaimitadas. No creo que haya un equipo en toda la Segunda RFEF que cada vez que sale al campo estás temblando porque alguno, no es que vaya a cometer un error, son errores que te destrozan toda la planificación de todo. Hoy, otro más. No solo la explusión, la falta de la expulsión también, el segundo gol con una facilidad… Le he dicho a los jugadores que no sé exactamente en qué manual está que alguien salga concentrado y que alguien no cometa errores catastróficos».

«Si todos los días de tu vida deportiva hay un jugador que se equivoca, no hay forma de sacarlo. Lo único que les he pedido en la segunda parte es que no nos metieran cinco. Mi expulsión fue provocada porque el árbitro no me iba a expulsar. Quizás sea anómalo y no estáis acostumbrados a ver esto en el mundo del fútbol, pero yo cuando no me veo representado los jugadores y están haciendo el ridículo, quiero que me echen. He hablado con el árbitro y ha sabido que quería irme del banquillo. Llegados a este punto, me da igual la multa económica», contaba Javi Poves sobre su expulsión.

El técnico espera poder salvar la categoría, aunque es un reto complicado. Además, deja claro que la próxima temporada otro entrenador se sentará en el banquillo del Moscardó: «Estoy triste e incapacitado para saber cómo se puede parar esta sangría. Esto lo ve la gente de fútbol y pensará qué hacemos en Segunda RFEF. A ver quién es el menos malo, pero malos somos de forma abrupta. Por favor, ¿queréis dejar de hacer el retrasado mental? No lo digo yo, lo dicen hasta los propios jugadores. Será algo psicológico, intentaremos ponernos la meta de no hacer el ridículo».