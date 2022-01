Las provincias de Doentsk y Lugansk -siendo ucranianas se han declarado repúblicas prorrusas-, juegan un papel enormemente importante para Putin en la actual crisis con la ex república soviética. Geoestratégicamente, Rusia las necesita para detener a la OTAN; en clave interna, anexionarlas es facilitar su paso hasta Odesa para hacerse con su ansiado puerto.

Los analistas políticos tienen cada vez más claro que Putin no pretende ‘montar’ una gran guerra en Europa, sino que sus planes pasan por un ataque similar al que protagonizó en 2014 sobre a península de Crimea. Tal ataque sería sobre el este de Ucrania, para hacerse en esta ocasión con el Donbas. En esta región más oriental de la ex república soviética y fronteriza con Rusia es donde se concentra la población prorrusa del país. En la actualidad, no hay soldados rusos ni ucranianos en ese territorio, ‘tomado’ por las las Milicias de Autodefensa de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sus dos principales ciudades.

Tal es la importancia para Rusia de ambas que esta misma semana el partido oficialista Rusia Unida, que controla el Parlamento ruso, pidió al gobierno de Vladimir Putin enviar «material bélico» a ambas para «contener la agresión» de Kiev, dijo el jefe de la fracción Vladímir Vasiliev este miércoles.

«Hicimos consultas sobre este tema y llegamos al acuerdo de que no podemos dejar a la gente a merced del régimen de Kiev», aseguró Vasiliev en la televisión pública rusa. «Hacemos un llamamiento a los líderes de nuestro país para que brinden asistencia a las repúblicas de Lugansk y Donetsk en forma de material bélico para contener la agresión de Kiev», agregó.

En plena crisis prebélica, la política sigue jugando sus bazas y la pasada semana, los comunistas rusos presentaron un proyecto de resolución para solicitar oficialmente a Putin que reconozca la independencia de las entidades separatistas prorrusas del este ucraniano.

No se puede olvidar tampoco el valor de ambas regiones para que el presidente ruso pueda controlar toda esa franja que le abra paso hasta Odesa, la perla del Mar Negro que ambiciona Putin para que todas las riberas del mar de Azov y los puertos importantes económicamente sean rusos.

Pero las regiones de Ucrania de Doentsk y Lugansk son básicas para Rusia por otro motivo. Porque, geoestratégicamente, tienen el valor de que le sirven de muro de contención de la OTAN.

Putin dice a quien le quiera escuchar que tras la caída del muro de Berlín, la OTAN se comprometió a no avanzar hacia el este de las fronteras alemanas y que esa promesa no se ha cumplido. Añade que es público el interés de la Alianza Atlántica por incorporar a Ucrania. Porque la OTAN niega que existiera ese compromiso y acusa a Moscú de interferir en la soberanía y la autodeterminación del pueblo ucraniano.

Putin sabe que si Ucrania entra a formar parte de la Alianza, sería como tener al enemigo apostado a las puertas de Rusia. Por eso, se ha marcado como línea roja impedir dicha incorporación. De ahí, que haya dejado que Europa, EEUU y la OTAN crean que prepara un avance hasta Kiev, la capital ucraniana.

Pero los servicios de inteligencia de diversos países creen que el ataque será una «pequeña liza bélica» que implicará a Rusia y Ucrania, en la que la OTAN y Europa tendrán que proveer de armas a Ucrania, qué duda cabe. Pero en ningún caso, aventuran, habrá una guerra en Europa.

«Putin espera que mientras el conflicto se mantenga vivo en el nivel actual la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN es nula.», defiende Jesús A. Núñez Villaverde en una publicación del Instituto Elcano.