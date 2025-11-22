Así decorará su casa en Navidad Marta Ortega y nosotras lo vamos a copiar todo

Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, es presidenta no ejecutiva del grupo Inditex desde hace más de tres años, y ahora que se acerca la Navidad, seguramente ya tendrá elegidas las piezas de Zara Home con las que va a decorar su casa. La vertiente para el hogar de Zara, lleva años imponiéndose con sus propuestas de decoración pero es cuando llega esta época cuando de alguna manera, brilla de forma especial. De este modo, nada como elegir entre las propuestas más destacadas de la Navidad de Zara Home y que puede que Ortega ya tenga en su casa.

Y es que la serenidad, natural y sin excesos, que suele transmitir siempre Marta Ortega encaja a la perfección con la estética que propone esta temporada Zara Home para Navidad, con piezas que tienen detalles muy trabajados, algunos de los cuáles parecen hechos a mano, así como materiales nobles. Nada de brillos estridentes ni rojos intensos. Aquí se impone la calma, el verde suave, la luz cálida y esa belleza atemporal a la que le vas a poder sacar partido durante años. Toma nota entonces, porque te mostramos a continuación las 7 ideas que más encajan con el estilo de Marta Ortega, y que seguro también van a quedar con mucho estilo en tu casa.

Una corona natural que marca el tono nada más entrar

Antes de hablar de árboles o mesas, debemos comenzar con lo principal: la entrada. Y esta Navidad en Zara Home, destaca esta corona de flores secas en tonos tierra y pequeños dorados, que aporta calidez sin llamar la atención. Es elegante, discreta y tiene ese acabado artesanal que parece sacado de una floristería boutique. Su precio ronda los 39,99 euros, y funciona igual en la puerta principal que sobre una consola o incluso apoyada en una estantería.

Lazos brillantes para un árbol sereno y sofisticado

Nada de bolas saturadas ni adornos multicolor. Uno de los trucos más sencillos para conseguir un árbol elegante es apostar por lazos en cascada. Los de esta colección tienen un brillo sutil y una caída muy ligera que da movimiento sin restar naturalidad. El adorno completo cuesta 12,99 euros, y lo bonito es que combina con todo: vidrio, tonos dorados, incluso ramas desnudas. Es el típico detalle que transforma un árbol normal en uno de revista.

Un candelabro artesano que ilumina cualquier rincón

Más que un adorno, estas pequeñas casitas de cerámica con vela dentro parecen piezas de colección. Su luz cálida crea un ambiente envolvente, perfecto para una repisa, una mesita auxiliar o incluso como parte del centro de mesa. Lo mejor: su precio. Van desde 7,99 a 9,99 euros, lo que permite colocar varias juntas y crear un pequeño “pueblo iluminado” sin gastar demasiado.

Una guirnalda verde para escaleras, barandillas o cabeceros

En vez de llenar la casa con luces frías, puedes apostar por elementos más naturales. De este modo, puedes elegir la guirnalda de hojas de olivo con luz cálida integrada. Tiene un color verde suave que combina genial con maderas claras y paredes blancas, y su iluminación tenue suma calidez sin resultar recargada. Su precio es de 59,99 euros y funciona en cualquier espacio: escaleras, aparadores, mesas largas o incluso ventanas.

Un centro de mesa que no roba protagonismo

La mesa no necesita grandes montajes. De hecho, los diseños más bonitos son los discretos, esos que acompañan sin imponerse. Un centro de mesa artesanal en tonos neutros que como vemos, es perfecto para colocar velas, piñas o ramas de eucalipto y que encaja de lleno en esa filosofía. Cuesta 35,99 euros y tiene la ventaja de que puede usarse también el resto del año, no sólo en Navidad.

Velas a diferentes alturas, el truco más fácil para una cena especial

El secreto de las mesas navideñas de estilo sofisticado está en la luz: cálida, baja y repartida en varias alturas. Un candelabro facetado con acabado brillante aporta ese toque contemporáneo sin romper la naturalidad del conjunto. Su precio es de 17,99 euros, y con un par de ellos la mesa cambia por completo. Si se combinan con velas crema, el efecto es todavía más elegante.

Una corona de eucalipto para poner… donde menos lo esperas

Por último si algo define la decoración navideña más actual es que las coronas han dejado de estar solo en la puerta. Ahora aparecen en cocinas, dormitorios, espejos, ventanales o incluso encima de una chimenea minimalista. La de eucalipto natural, con su verde suave y ese acabado realista tan elegante, es una de las piezas que más encajan con el estilo de Marta Ortega. Añade frescura sin recargar y aporta un aroma visual muy limpio, perfecto para quienes buscan una Navidad tranquila y equilibrada. El precio ronda los 49,95 euros, y es tan versátil que incluso funciona bien en espacios donde normalmente no se coloca decoración navideña.

Lo mejor que tienen todas estas ideas que os acabamos de mostrar es que no requieren un gran presupuesto ni una casa enorme para que nos queden perfectos. Son pequeños gestos que construyen una atmósfera cálida sin caer en el exceso. Justo ese equilibrio que define el gusto de Marta Ortega y que, con un par de detalles, cualquiera puede llevar a su propio hogar esta Navidad.