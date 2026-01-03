La economía de Venezuela ahora se encuentra sometida a una serie de sanciones internacionales como consecuencia de las acciones y de la gestión del dictador Nicolás Maduro. Tras conocerse la noticia de que el presidente de Venezuela, ha sido capturado por Estados Unidos, es muy posible que en un futuro llegue el fin de las sanciones económicas en este país. Como consecuencia de este cambio, se esperaría que la economía de Venezuela creciera más de un 14% este 2026, lo que supondría un aumento de entre 12 y 13 mil millones de euros.

El motivo es que el Banco de Venezuela ha proyectado que la economía del país crecerá un 7% en 2026, tras una expansión estimada del 9% al cierre de 2025. Por tanto, tras eliminarse el efecto de las sanciones se espera que esta economía crezca el doble, por tanto, un 14%.

En concreto, las sanciones que recibe Venezuela cada año suponen, según el Gobierno de Nicolás Maduro, que Venezuela haya perdido aproximadamente 29.000 millones de dólares cada año desde 2015, debido a sanciones, especialmente contra su industria petrolera. Esto sumaría unos 232.000 millones de dólares acumulados desde ese año.

No obstante, a pesar de las sanciones económicas, también hay que tener en cuenta que existe un consenso entre analistas internacionales de qué factores como la mala gestión económica, corrupción, caída de la producción petrolera de décadas, la crisis fiscal y las políticas internas han contribuido fuertemente a la contracción de la economía de Venezuela.

EEUU iba a aumentar las sanciones al petróleo de Venezuela

Antes de que se produjeran estos acontecimientos, hay que destacar que Estados Unidos anunciaba hace apenas 3 días que iba a imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela.

Así, el Departamento del Tesoro de EEUU había intentado este miércoles aumentar aún más la presión sobre el sector petrolero de Venezuela al sancionar a cuatro compañías petroleras más y designar cuatro petroleros como «propiedad bloqueada».

Los petroleros financian al Gobierno de Maduro, alegaba el Tesoro de EEUU. De esta forma, en un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió «continuar implementando la campaña de presión del presidente Trump sobre el régimen de Maduro».

Mientras que el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggott, indicaba que «las sanciones continúan la campaña de presión del presidente Trump sobre Maduro y sus compinches».

En concreto, las empresas sancionadas son Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited, registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall, según el comunicado del Tesoro de EEUU.

Asimismo, los buques identificados como propiedad bloqueada por el Gobierno de Estados Unidos son los petroleros Della y Valiant (vinculados a Aries Global Investment), Nord Star (vinculado a Corniola y Krape Myrtle) y Rosalind, también conocido como Lunar Tide (vinculado a Winky International).