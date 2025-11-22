‘La que se avecina’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 16 de la serie?

La que se avecina vuelve pisando fuerte a la pequeña pantalla. La popular ficción española se ha convertido en una de las más vistas y queridas por los espectadores. Y es que, desde que emitió su primera temporada, en el 2007, muchas han sido las aventuras que han vivido sus protagonistas. De hecho, hasta han cambiado el icónico vecindario del Mirador de Montepinar por el edificio de Contubernio 49. Numerosos capítulos que se pueden ver en Prime Video, pero, desde hace unos días, también en Telecinco. Pues, no importa que hayan pasado casi 20 años, la serie sigue siendo todo un éxito.

Como cada año, Prime Video trae a su catálogo una nueva temporada de La que se avecina. Un esperado estreno anual que, este pasado martes, 18 de noviembre, llegó de la mano de la temporada número 16. Así pues, tal y como se ha comunicado, cada martes, la plataforma de pago pondrá a disposición del público un nuevo episodio de la ficción española. De esta manera, los altos cargos han sido contundentes al respecto. Pues, ya avisan que las risas están aseguradas durante las próximas semanas. «Aventuras repletas de celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200», citan. Así se presenta la producción.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 16 de ‘La que se avecina’?

Siguiendo la estela de sus temporadas anteriores, la temporada 16 de la serie se presenta en Prime Video con un total de ocho capítulos. Una serie de entregas que presentarán una duración, cada una, que ronda los 50 minutos. De esta manera, y por lo que se sabe gracias al tráiler oficial, los fans podrán ver como, por ejemplo, Amador triunfa con su faceta de empresario.

Una etapa que le lleva a conocer a una nueva pareja sentimental. Por su parte, Antonio recluta a nuevos compañeros para llevar a cabo sus particulares planes y, Yoli y Óscar enfrentan el duro proceso de criar un hijo. Todo ello mientras Menchu y Fina se ponen como objetivo cazar al terrorista. Sin lugar a duda, muchas novedades y aventuras que prometen no dejar indiferente a nadie.

Fechas de estreno de los episodios

La plataforma de pago, a diferencia de otra que lo hace del tirón, emite sus capítulos de manera semanal. Por lo tanto, hay que esperar hasta el martes para poder ver la continuación de esta trama. Asimismo, recordamos, para verlo será necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de Prime Video. Pues, es contenido exclusivo de la plataforma y, de momento, no se emitirá en televisión.