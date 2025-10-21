‘La que se avecina’: se confirma la fecha de estreno de la temporada 16 en Prime Video

La que se avecina tiene todavía tramas por delante, tal y como han confirmado sus creadores después de renovar la comedia vecinal. Para suerte de los fans, Prime Video ya ha confirmado la fecha en la que se estrenará la 16ª temporada, que primero llegará a la plataforma de streaming y para la que habrá que esperar varios meses para poder ver en abierto en Telecinco. Además, en esta nueva tanda de capítulos se llegará al episodio número 200, para lo que hay preparada una celebración muy especial de la que ya se han dado algunos detalles. Este anuncio llega poco más de una semana después del fallecimiento de Jimmy Shaw, que dio vida al personaje de Matthew.

La anterior temporada, la 15ª, finalizaba con el parto de Carlota, que había decidido ser madre para poder así tener más contenido en sus redes sociales, después de triunfar como modelo de OnlyFans. En el adelanto se puede ver como Amador y Maite tienen que comenzar una nueva etapa y ejercer de abuelos, tratando así de compensar sus errores como padres después de que les llegaran a quitar la custodia de sus hijos. También, con Amador como protagonista, comenzará una nueva trama en la que se convierte en empresario con una enorme flota de tuc tucs para llevar a turistas por Madrid, con Bruno como socio, una inversión obligada para no caer en problemas con Hacienda.

La que está de vuelta es Miren Ibarguren, que regresa después de que su personaje de Yoli tuviese muy poca presencia en las dos últimas temporadas, con tramas como su obesidad mórbida y un viaje por todo el mundo después de su fallida boda. En la realidad, la actriz estaba centrada en ser madre y en grabar otros proyectos, como la exitosa serie El Búnquer, que se puede ver en Netflix.

En total, el reparto principal volver a estar formado por Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella , Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel. Se seguirá echando en falta a José Luis Gil, que ya está descartado por su propia familia que vuelva al mundo de la actuación tras sufrir un ictus, por lo que su personaje seguirá presente, pero sin hacer ninguna aparición.

La fecha de estreno para esta 16ª temporada de La que se avecina será el próximo martes 18 de noviembre, día en el que se podrá ver el primer episodio de esta nueva tanda, para ir estrenando semanalmente uno nuevo. En total serán ocho los capítulos de una duración de 50 minutos aproximadamente.

El episodio 200 de ‘La que se avecina’ llegará a los cines

Aunque Jordi Sánchez y otros miembros de la serie han hablado de este episodio, avisando de que será una locura, no se han dado más detalles de lo que en él sucederá. Hay que recordar que en el episodio 100, los vecinos, que todavía vivían en Montepinar, salían de la ficción y saltaban al mundo real, llegando a vivir su fama e incluso hablando con directivos de Telecinco.

Lo que sí que se sabe es que este episodio tan especial se podrá ver en cines, pudiéndose ver en salas de Yelmo Cines de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao. Las entradas, que ya están a la venta, serán para unas proyecciones especiales los días 11 y 15 de noviembre, avisando de que habrá «una polvorienta sorpresa».