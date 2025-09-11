Última hora del estado de salud de José Luis Gil, actor de ‘La que se avecina’: «Ya nada es igual»

El pasado miércoles 10 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, presentada por Sonsoles Ónega. De esta forma, fueron testigos de cómo Irene, hija del actor José Luis Gil, se pasó por este programa para dar a conocer la última hora sobre el estado de salud del actor de ficciones de gran éxito como es el caso de La que se avecina o, incluso, Aquí no hay quien viva. Por primera vez, Irene ha acudido a un plató de televisión para desvelar cómo se encuentra José Luis Gil tres años después de haber sufrido un grave ictus isquémico. Visiblemente emocionada, la hija del actor de La que se avecina desveló cómo su familia vivió este diagnóstico que les cambió la vida para siempre: «A partir de ahí, ya nada es igual. Los médicos fueron demoledores», explicó a Sonsoles Ónega.

Pese a que los inicios de esta situación fueron bastante complicados, ha reconocido que los médicos se sorprendieron al ver cómo su padre evolucionó pasadas las primeras 24 horas. En la actualidad, José Luis Gil está al cuidado de su mujer y de su otra hija. A pesar de todo, Irene reconoce que lo que más le pesa es, sin duda, la incertidumbre que les genera este escenario tan complicado: «A día de hoy, nadie me dice nada firme», comenzó diciendo en Y ahora Sonsoles. Acto seguido, la invitada del programa que se emite en Antena 3 quiso ir mucho más allá: «Hay días que pienso que mi padre no se va a recuperar, pero otros pienso qué quién soy yo para decir que no (…) No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada». Lo que es un hecho es que, en la situación del actor, lo más importante es respetar sus tiempos.

«Esto hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, entendiendo lo que supone para la persona y sabiendo que el protagonismo sigue siendo suyo. Él sabe perfectamente lo que le pasa», explicó Irene a Sonsoles Ónega. Por si fuera poco, quiso compartir algunas de las secuelas que está padeciendo su padre, y que derivan de ese ictus isquémico que sufrió hace años.

La más evidente, sin lugar a dudas, es la afasia. Es decir, un trastorno que impide al actor comunicarse con normalidad. Algo que le produce muchísimo dolor, puesto que José Luis Gil se ha dedicado toda su vida a una profesión donde el poder de la palabra es algo esencial: «De repente ves que quieres decir la cosa más sencilla y no puedes».

Lejos de que todo quede ahí, la hija de José Luis Gil no ha dudado un solo segundo en aprovechar su paso por Y ahora Sonsoles para lanzar un importante mensaje a aquellas personas que están haciendo frente a una situación similar a la de su familia: «Paciencia, energía y fuerza», comenzó diciendo.

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, la invitada de Y ahora Sonsoles fue más allá: «Todos tendemos a hacernos muy protagonistas de las cosas, pero a quien le pasa es a quien le pasa. Tenemos que intentar ayudar a quien está sufriendo y, pase lo que pase, ponerlo fácil», sentenció.