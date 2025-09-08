María del Monte, tajante tras conocerse la condena que pide para Antonio Tejado: "Es traumático"

María del Monte sigue inmersa en una auténtica pesadilla debido al robo que sufrió en su casa. De hecho, acaba de salir a la luz que su defensa pide hasta 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser uno de los principales autores intelectuales de dicho delito. Circunstancia ante la que alegan que hubo cierto abuso de confianza, lo que agravaría la pena. Tejado se habría encargado de reunir toda la información necesaria para que el asalto pudiera llevarse a cabo.

Y, ahora, del Monte ha querido romper su silencio y se ha pronunciado en Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora habitualmente. Aunque desde un primer momento ella asegura que confía en la justicia, parece que hay ciertos detalles que prefiere no saber del proceso. «No estoy al tanto de todos los detalles por mi salud mental», señala, «como mire muy para dentro, pierdo la vista».

María del Monte en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

María del Monte se pronuncia sobre el último giro en el caso de Antonio Tejado

«Sería inhumana si no me removiese», se ha lamentado en el programa. «Una está luchando por salir adelante y para que todas estas cosas se le olviden, pero vienen a removerte», asegura. «Yo sigo tirando, porque cada vez que sale algo de esto retrocedes no solo un paso, sino 100».

Y es que la tonadillera asegura que el robo fue un evento realmente traumático en su vida, por lo que prefiere no hablar sobre el tema. «Una de las cosas que mi profesión me ha enseñado es a esconderme mis penas, pero es un tema traumático y con una gran dosis de dolor». Del mismo modo, ella detalla que salió a cantar el día después de haber fallecido su padre. «Mis penas son mías y de la gente que me rodea».

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

Del Monte ha vuelto a incidir en que este tema le remueve todo. «Voy a seguir sin hablar, y el día que salí de prestar declaración en sede judicial, ya dije que todo lo que tenía que decir lo dije allí y así seguirá siendo», ha manifestado contundente. «No soy yo quien lleva la investigación». Ahí, Sonsoles Ónega ha recalcado que tiene unos abogados que están a cargo del caso, y que del Monte sufrió una auténtica violación de su intimidad. Por tanto, no se trata de un conflicto entre tía y sobrino, sino que ella ha hecho «lo que cualquier ciudadano en su situación».

«Me ampara la ley, y lo he pedido donde se puede, que es en la justicia», ha detallado. «Nadie se ha planteado que mi sobrino no sea culpable», añadía. «Y nada me haría más feliz que eso, porque yo lo único que hice fue denunciar unos hechos, y a partir de ahí…»

Por otro lado, María asegura que ella no se refugia en el humor, sino que en ocasiones «toca mirar un poco más hacia la superficie». «Serán los profesionales los que tengan dictar, lo que tengan que dictar», apunta de manera contundente. «Deseo que todo esto termine pronto, porque pesa mucho y es muy largo».