Inmaculada casal, dos años después del robo en casa de María del Monte: "Revivirlo será difícil"

Inmaculada Casal, reconocida periodista andaluza, ha reaparecido este martes 2 de septiembre en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria con motivo de la presentación de la nueva temporada de Bailando con las estrellas, programa en el que se estrena como jurado. Casal, que hasta ahora había desarrollado su carrera en el ámbito informativo, se mostró emocionada ante este cambio de registro: «No sé bailar pero doy al programa mi experiencia televisiva y chispa. Estoy muy contenta de esta nueva etapa», declaró. Su incorporación al jurado completa un panel conformado por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez y Pelayo Díaz, con el que sustituye a Antonia Dell’Atte, aportando una mirada fresca y diferente al concurso, alejada del perfil estrictamente profesional del baile. Este fichaje representa un salto a la televisión nacional y al entretenimiento, lo que marca un importante giro en su carrera tras décadas ligada a Canal Sur Televisión.

Sin embargo, la aparición de Casal en Vitoria no estuvo exenta de preguntas sobre un tema mucho más delicado: el robo que ella y su pareja, María del Monte, sufrieron hace dos años en su vivienda de Gines, Sevilla. Casal se mostró cauta y escueta al referirse al episodio, que marcó profundamente a ambas: «Prefiero no hablar del tema y dejarlo en manos de la justicia, confiando en ella y dejando el tiempo venir. Lo pasamos muy mal y revivirlo va a ser difícil, pero confiamos en la justicia… Con tranquilidad», declaró. Recordemos que aquel 25 de agosto de 2023, un grupo de encapuchados asaltó su hogar durante la madrugada, amenazando a Casal, a María del Monte y a los otros presentes con violencia extrema y llevándose joyas y relojes valorados en más de un millón de euros, además de 14.500 euros en efectivo. La instrucción del caso concluyó recientemente con el procesamiento de 11 personas, entre ellas el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, considerado autor intelectual del robo.

Inmaculada Casal en Vitoria. (Foto: Gtres)

Casal y María del Monte han mantenido siempre un perfil discreto, pese a la gravedad del asalto, priorizando su seguridad y la privacidad de su familia. La periodista ha resaltado que la paciencia y la confianza en la justicia han sido clave para sobrellevar la situación: el robo duró apenas 35 minutos, pero dejó huella en ambas, quienes se enfrentaron a un episodio de violencia y detención ilegal que podría acarrear penas de hasta 11 años de cárcel para los procesados. Este contexto convierte la reincorporación de Casal a la televisión nacional en un acto de fortaleza y resiliencia, mostrando su capacidad para retomar proyectos profesionales incluso tras experiencias traumáticas.

El nuevo salto de Inmaculada Casal a la televisión nacional

Licenciada en Ciencias de la Información, Inmaculada Casal ha construido una trayectoria sólida y respetada en el periodismo. Durante años fue redactora jefa, presentó y dirigió espacios como Contraportada o De lujo, y fue corresponsal en la Casa Real y el área de Tribunales, consolidándose como una profesional rigurosa y cercana al público andaluz. Este bagaje profesional es, según expertos, uno de los factores que la convierten en una incorporación valiosa para el programa, ya que aporta experiencia, sentido crítico y naturalidad frente a las cámaras, cualidades que complementan el espectáculo y la danza con una perspectiva de comunicación televisiva.

El estreno de la edición 2025 de Bailando con las estrellas se perfila como uno de los platos fuertes del prime time de Telecinco, con participantes destacados como Bárbara Rey, Pepe Navarro, Anabel Pantoja, Sara Escudero o Manu Tenorio. Para Casal, participar como jurado supone más que un cambio de canal: es un desafío profesional, una oportunidad de mostrar otra faceta y de conectar con el público a través de su experiencia televisiva y su carisma.