María del Monte para los pies a Pablo Motos tras ser preguntada por el robo de su casa

El 25 de agosto de 2023 será una fecha que ni María del Monte ni su pareja, Inmaculada Casal, olvidarán nunca. Una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf entró en la vivienda de la artista mientras ambas estaban en el interior. Un episodio traumático del que todavía se están recomponiendo. Motivo por el que tuvieron que testificar ante el juez en febrero de 2024.

«Revivir todo esto para nosotros es muy duro. Confiamos en la justicia y presunción de inocencia porque esto no es nada más que una investigación que se está realizando para averiguar qué es lo que ocurrió esa noche», prosigue», explicó María a los medios a su llegada a los juzgados de Sevilla. Ahora, María del Monte, que hace unos días recibía la Medalla de Andalucía de las Artes, ha optado por frenar este delicado asunto durante su intervención en un programa de televisión.

María del Monte posando. (Foto: Gtres)

«¿Te sigue persiguiendo el fantasma del robo de la casa?», preguntó Pablo Motos. «A ver, es tema muy desagradable. Un tema del que no hablo. No tengo que hablar nada. No me sigue persiguiendo», contó la invitada en El Hormiguero. «Aquello ocurrió e intentamos superarlo, es lo que estamos haciendo en manos de profesionales. De este tema no hablo», continuó. «Afortunadamente me persigue el cariño de la gente, que me ayuda que no me acuerde», apostilló.

María del Monte e Inmaculada Casal en los Juzgados de Sevilla . (Foto: Gtres)

Lejos de quedar ahí la conversación, el hilo conductor del espacio de Antena 3 le lanzó una pregunta muy directa. «¿Pero te queda algún trauma después de eso?», dijo, a lo que María del Monte respondió tajante. «¿A ti te quedaría?», replicó ella. «Sí», contestó Motos. «Pues entonces no me lo preguntes», finalizó la cantante.

Tras este momento, María del Monte lanzó una profunda reflexión. «Estamos intentando avanzar y seguir la vida hacia delante. Hay personas a las que le pasan cosas peores. Yo siempre me he fijado en cuántas personas están peor que yo, nunca me he fijado en los que están mejor. Por eso, tenemos que apoyarnos unos a los otros (…) Mientras haya vida hay que vivirla. Yo venía con una mochila muy completa ya. Pesa y se te clava en los hombros», comentó. «Y hay que empezar a sacar cosas si no puedes tú solo. Para eso están los profesionales. He tenido una época muy dura, en 14 meses he perdido a tres personas. Ha sido lo peor. Siempre crees que se mueren los de los demás, pero cuando te toca…», finalizó.