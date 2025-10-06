‘La que se avecina’: Jordi Sánchez confirma que habrá un capítulo 200 especial
Además de dar detalles de su continuidad
Jordi Sánchez, el actor que desde hace años encarna al mítico Antonio Recio, ha querido dar detalles muy jugosos e interesantes para los seguidores de La que se avecina. Ha sido durante una aparición en un evento, donde ha querido confirmar que habrá un especial por la celebración de los 200 capítulos de la comedia vecinal, además de dar más detalles sobre la continuidad de la serie de los hermanos Caballero, que siguen encadenando éxitos gracias a títulos como Machos Alfa y Muertos S.L.
El actor ya encontró el éxito gracias a series como Plats Bruts, en Cataluña, donde su personaje también era querido y odiado a partes igual, siendo uno de los más icónicos de la ficción de TV3. Pero ha sido con su papel de pescadero (aunque no pare de asegurar que es mayorista) malhumorado con el que se ha ganado la fama a nivel nacional. Pese a que sabe que su personaje cae mal a mucha gente, por suerte el público sabe diferenciar sin problemas la realidad de la ficción, acercándose a él con «cariño y respeto», aunque reconoce que «luego está el que se ha tomado dos copas» y le dice alguna cosa fuera de lugar. En concreto, recuerda que una persona le llegó a decir que nunca más compraría un disco suyo, algo imposible, ya que nunca ha publicado uno. «No sabía ni quién era», se ha reído al recordar la situación.
Preguntado también por alguna cualidad a destacar de su personaje, asegura que le encanta que «se ilusiona como un niño», aunque lo hace con cosas que no están bien, es por eso que deja claro que no le «interesa tanto esa segunda parte».
Sobre si es posible aprender de su papel en La que se avecina, tiene que claro que es complicado por los valores que abraza el personaje siempre, ya que tiene «muchísimos defectos». «Es homófobo, xenófobo… no respeta a nadie que no sea como él», destaca.
«Nos reímos con Antonio Recio porque es una figura que representa a gente que existe. El día que no haya gente como él, el personaje perderá interés porque nadie se reconocerá o reconocerá a su padre o a su tío o a su abuela. Es un personaje con muchos defectos», comenta, aunque reconoce que está «encantado» por lo que ha conseguido gracias a él.
El futuro de ‘La que se avecina’ está asegurado
Sobre su regreso a trabajar con sus compañeros, Jordi ha explicado que todavía tiene proyectos pendientes por terminar, como una película, por lo que no volverá «hasta abril» del año 2026 a compartir escenas con sus compañeros de serie. Eso sí, avisa de que hay ocho capítulos «guardados» que se grabaron durante el pasado verano y que se podrán ver, si no hay cambios de última hora, a finales de año en la plataforma Prime Video, antes de estrenarse en abierto en Telecinco.
«Son maravillosos, creo que os van a gustar muchísimo y tenemos, como ya ha anunciado Laura Caballero, un capítulo 200 que es una maravilla», aseguraba. Aunque no ha podido dar más detalles de qué ocurrirá en él, pero avisa de que es «una perla», por lo que todo puede pasar en él.
Temas:
- La que se avecina
- Series