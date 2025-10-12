Muere Jimmy Shaw, actor de ‘La que se avecina’, a los 59 años

El equipo de la serie La que se avecina llora la pérdida de Jimmy Shaw, actor que saltó a la fama por su papel de Matthew en la serie. Ha muerto a los 59 años de edad, después de que su amiga y compañera de reparto Cristina Castaño hiciese público hace semanas que sufría una grave enfermedad. Tal y como contó la actriz, sufría un complicado cáncer de páncreas para el que necesitaba un costoso tratamiento en Portugal, pero no ha llegado a tiempo.

Su agencia de representación ha sido la encargada de confirmar la triste noticia el sábado día 11 de octubre. Una de las primeras en reaccionar a la triste noticia ha sido Laura Caballero, una de las creadoras de la mítica serie, junto a su hermano Alberto. «Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros, pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El ‘Shaw’ debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma», ha escrito junto a una serie de fotos juntos que ha compartido en Instagram.

La que no podía faltar en estas reacciones es Cristina Castaño, compañera con la que el fallecido tenía una gran amistad, siendo la primera que habló de su enfermedad en público. También en la red social Instagram ha querido compartir un bonito texto de despedida.

«Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw, Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer», comienza diciendo.

Pese a los esfuerzos económicos, esa ayuda médica no ha llegado a tiempo y no ha podido evitarse el fatal desenlace para el actor de La que se avecina. «Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis», así agradece la ayuda recibida en los últimos días tras su llamamiento público.

Por desgracia, Cristina y Jimmy tenían todavía cosas pendientes, siendo la llegada de su hijo la que les ha tenido sin contacto en los últimos meses. «Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después».

«Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie», así termina este texto la gran amiga de Jimmy Shaw.

Jimmy Shaw necesitaba 100.000 para una operación

A mediados de septiembre se conocía el duro momento que pasaba el actor, gracias a que la actriz gallega lo contaba en las redes sociales. Esta gran cantidad la necesitaba para ponerse en manos de un cirujano en Portugal, el único que podía operar su cáncer de páncreas. Se trataba de una compleja operación que podía afectarle a más órganos vitales, por lo que no cualquier cirujano estaba capacitado para realizarla.

«La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social», así pedía dinero a través de una conocida plataforma de donaciones.

Al cierre de este artículo se habían recaudado 70.300 euros, quedándose a menos de 30.000 euros de la cantidad necesaria para poder costear su operación. Por el momento su amiga Debbie, la que había iniciado esta campaña, no ha explicado qué sucederá con este dinero, si se devolverá a los donantes o se utilizará para cubrir gastos generados de los tratamientos.