Un actor de ‘La que se avecina’ recibe la peor de las noticias: «Tiene cáncer de páncreas»

Los fans de La que se avecina están siendo conocedores de una triste noticia. Tal y como ha comunicado la actriz Cristina Castaño, un querido actor del elenco necesita ayuda para poder tratarse una terrible enfermedad que padece desde hace un par de años. Para ser más exactos, el artista es Jimmy Shaw, que dio vida al personaje de Matthew en la ficción de Mediaset. Y es que, según ha comunicado, el hombre sufre un cáncer de páncreas que es operable en Portugal. Pero, estamos hablando de una circunstancia complicada. Pues, se necesitan recursos.

A través de una publicación de Instagram, la actriz ha querido hablar de la situación con el objetivo de que, entre todos, podamos ayudar al artista. «Nos conocimos hace años en La que se avecina y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del ‘puré de verduro’. Hoy, Jimmy Shaw, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda», comenzó escribiendo. «Desde hace tres años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados», agregó.

En la publicación, Cristina Castaño ha querido agregar una imagen en la que aparece junto a Jimmy Shaw, pues ambos han labrado una bonita amistad con el paso de los años. «La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que, como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la Seguridad Social», comenta.

Cristina Castaño ha querido compartir esta situación con el objetivo de que todo aquel que pueda y quiera, dentro de sus posibilidades, done dinero para el tratamiento del actor. Pues, es un tratamiento que no está al alcance de los bolsillos de todos. «Desde mi perfil aprovecho para que quien quiera y pueda aporte su grano de arena, para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin», explica.

La actriz, que acaba de ser madre a sus 46 años, se ha mostrado muy comprometida con la causa. Pues, quiere ayudar en todo lo posible al actor. «No importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida», comenta sobre el dinero que se desee donar. Asimismo, Cristina Castaño ha indicado que se puede entrar en su enlace de la biografía de Instagram y ahí se encuentra toda la información del crowdfunding de la operación. «Gracias a todos de antemano. Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para todo este duro proceso», concluye.