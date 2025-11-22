Jornada 12 de la Premier League: dónde ver por televisión desde España gratis en directo todos los partidos

La Premier League regresa tras el parón de selecciones con la jornada 12 del campeonato y los aficionados españoles al fútbol inglés podrán ver desde nuestro país todos los encuentros que se jueguen en el campeonato británico. Entre ellos destaca el derbi londinense Arsenal – Tottenham o el duelo del Newcastle y el Manchester City de Pep Guardiola en St. James Park.

Burnley – Chelsea

La jornada 12 de la Premier League arrancará este sábado 22 de noviembre con un auténtico partidazo en el que el Chelsea visita el campo del Burnley a las 13:30 horas (horario peninsular). Los locales están peleando por alejarse de los puestos de descenso, pero los londinenses arrancan esta fecha terceros y esperan poder llevarse el triunfo para acercarse al Arsenal, que es el líder de la tabla. Este encuentro se podrá ver en directo por televisión desde España a través del canal de pago de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas.

Liverpool – Nottingham Forest

A las 16:00 horas de este sábado 22 de noviembre el Liverpool recibe al Nottingham Forest en Anfield y los de Arne Slot son claramente los favoritos, aunque no están atravesando un buen estado de forma y eso lo demuestra que están en la octava plaza de la clasificación de la Premier League. Pese a ello, su rival está en puestos de descenso y es por ello que deberían sumar los tres puntos en este choque que se podrá ver por TV en directo y en vivo online a través del canal principal de Dazn.

Bournemouth – West Ham

A la misma hora de este sábado 22 de noviembre, a las 16:00 horas, todos los que quieran disfrutar del Bournemouth – West Ham por televisión desde España tendrán que sintonizar el canal Dazn 2. Los de Andoni Iraola están en la zona de la mitad de la tabla y esperan hacerse fuertes en casa para imponerse al cuadro londinense, que está en la zona de descenso de la clasificación de la Premier League.

Wolverhampton – Crystal Palace

En el canal Dazn 4, todos los amantes de la Premier League podrán ver este sábado 22 de noviembre este choque de la jornada 12 en el que el Wolverhampton y el Crystal Palace se ven las caras. Los locales siguen siendo el farolillo rojo de la clasificación y están en una situación delicada, ya que si no empiezan a cambiar su suerte van a acabar descendiendo. Por su parte, los londinenses están en la zona media de la tabla del campeonato inglés.

Brighton – Brentford

El Brighton y el Brentford, decimoprimero y decimosegundo en la clasificación de la Premier League e igualados a 16 puntos, se enfrentarán en la jornada 12 del campeonato británico este sábado 22 de noviembre también a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias. La igualdad entre ambos es máxima, por lo que quien no quiera perderse el duelo tendrá que verlo a través de Dazn por la televisión.

Fulham – Sunderland

El canal Dazn 3 está reservado este sábado 22 de noviembre para un partidazo entre dos clásicos que se disputa en Londres. El Fulham recibe la visita del Sunderland en la jornada 12 de la Premier League. Los londinenses están en la zona baja de la clasificación y se ven las caras ante un combinado rojiblanco que está siendo una de las grandes sensaciones de esta campaña, ya que están peleando por puestos de Champions League.

Newcastle – Manchester City

El sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas, en Dazn, se disputará el último partido del día en la jornada 12 de la Premier League y será en un enclave mágico para todos los amantes del deporte rey. El Newcastle recibe en St. James Park al Manchester City de Pep Guardiola para protagonizar, sin duda, uno de los encuentros más reñidos del fin de semana. Las urracas quieren dar la sorpresa para alejarse de la zona baja, mientras que los citizens están en la segunda plaza siguiendo la estela del Arsenal.

Leeds – Aston Villa

El domingo 23 de noviembre el Leeds y el Aston Villa serán los encargados de abrir el día a las 15:00 horas. El partido se podrá ver en directo por televisión desde España por Dazn y los locales están obligados a ganar porque quieren alejarse de los puestos de descenso de la Premier League, pero los de Unai Emery buscan volverse a meter en Europa y para ello no les queda otra que llevarse los tres puntos.

Arsenal – Tottenham

El partido de la jornada en la Premier League se disputará este domingo 23 de noviembre a las 17:30 horas en el Emirates Stadium. Habrá un derbi londinense para cerrar el domingo y se podrá ver por el canal Dazn 2. El Arsenal de Mikel Arteta, líder de la clasificación, se ve las caras ante el Tottenham, que está quinto en la tabla y que persigue ese objetivo de dormir en puestos de Champions League.

Manchester United – Everton

La jornada 12 de la Premier League la cerrarán el Manchester United y el Everton en Old Trafford el lunes 24 de noviembre a las 21:00 horas. Todos los aficionados podrán disfrutar de este partidazo por televisión a través de Dazn. Los red devils intentarán darle una alegría a sus aficionados ante el conjunto de Liverpool, que está en la zona media-baja de la tabla.