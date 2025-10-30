La Premier se carga su mayor tradición: no habrá ‘Boxing Day’ este año

La Premier League se cargará esta temporada una de las mayores tradiciones existentes del fútbol en Inglaterra: el ‘Boxing Day’. Solamente se disputará un partido en el día posterior a Navidad (26 de diciembre) por los contratos de derechos de televisión. Una tradición en el país británico que se remonta a 1860 y que en este 2025 perderá su esencia por completo.

Adiós al ‘Boxing Day’ en Inglaterra. Se acabó una de las tradiciones más especiales en la historia del fútbol y más si cabe en la historia del deporte británico. Una tradición que comenzó hace 165 años. Se dice pronto. Esta temporada solamente se jugará un partido el día 26 de diciembre y en Reino Unido están consternados.

Informa The Times, aunque todavía no es oficial por parte de la Premier League, que en esta campaña 25/26 solamente se disputará un partido en el tradicional ‘Boxing Day’ por problemas con los contratos de televisión. Y es que estos obligan a la competición inglesa a que se disputen 33 jornadas en fines de semana y solamente cinco entre semana. El aumento de partidos en competición europea ha sido clave para acabar con esta tradición.

Y es que la Premier League es la única competición que no para en Navidad y que un día después del día 25 de diciembre sigue jugando con normalidad. Una jornada que siempre ha sido histórica y de gran emotividad para los ingleses. Comenzó en 1860 y solamente durante la Segunda Guerra Mundial se vio alterada. En 1981 hubo dos partidos en el ‘Boxing Day’ y este curso solamente se jugará uno.

El 26 de diciembre de esta temporada cae en viernes y avanza el periódico estadounidense que la Premier League ha decidido colocar solamente un partido en esa fecha y trasladando el resto de la jornada al fin de semana durante los días 27 y 28. Los niños seguirán teniendo vacaciones durante esos días y podrán acudir en masa durante esos días como casa Navidad. Pero se perderá la magia del día 26 con diez partidos que colocaban al fútbol inglés en la cúspide del fútbol mundial.