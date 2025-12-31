El mundo despide leyendas: los deportistas que se retiraron en 2025

En 2025 el mundo del deporte vivió un año de despedidas importantes, marcado por figuras que dejaron huella en sus respectivas disciplinas. Desde leyendas del fútbol español, pasando por otros deportistas que pusieron su firma en la historia del tenis, baloncesto y hasta boxeo. Entre ellos se encuentran campeones que lograron alcanzar la cima del éxito, pero que decidieron dar paso a nuevos capítulos fuera de su vida profesional que tantos éxitos les dio en su trayectoria.

A pesar de que muchos de nuestro país han tenido que decir adiós, también hay otras estrellas internacionales que marcan el final de una etapa de la historia del deporte donde su legado sirvió de inspiración a los nuevos talentos que buscarán llegar a hacer algún día.

El fútbol se llevó nombres históricos

El fútbol es sin duda la disciplina que más se ha llevado por delante en estos últimos doce meses. En lo más alto de la cima se retiraron hasta dos jugadores que formaron parte de la España campeona de Sudáfrica en 2010: Pepe Reina y Sergio Busquets. El portero decidió dejar los guantes a final de la temporada pasada a los 42 años después de terminar contrato con el Villarreal para iniciar su nueva etapa como entrenador.

En el caso del mediocampista fue el pasado mes de septiembre cuando anunció que se retiraba a sus 37 años en el Inter de Miami de David Beckham. Después de toda una vida de éxito en el FC Barcelona y con la Selección de España, Busquets puso punto y final después de haber compartido en su último vestuario a viejos amigos como Leo Messi y Luis Suárez. En octubre tomó la misma decisión Jordi Alba a sus 36 años y con ambos despidiéndose ganando la MLS.

Otros españoles míticos también han colgado las botas como Javi López, Óscar de Marcos, José Callejón, Vicente Iborra…aunque también hay otros muy conocidos de nuestro fútbol que tampoco seguirán jugando. El nombre más conocido es el de Marcelo, ex capitán del Real Madrid y ganador de cinco Champions. El lateral brasileño concluyó su carrera a los 36 años después de rescindir contrato con el Fluminense después de ser uno de los futbolistas más laureados de la historia.

También lo hizo Ivan Rakitic, leyenda del Barcelona, Sevilla y en la selección croata. Disfrutó de sus últimos años en su país natal y ahora asume un cargo en la directiva del Hajduk Split. Campeón de Europa y subcampeón de la Copa del Mundo 2018, el mediocampista firmó una trayectoria de oro. Kevin Gameiro, Mats Hummels, Florenzi, Carlos Vela y muchos más tampoco decidieron seguir su aventura de deportista.

Albert Ramos entristeció al tenis

En el tenis, 2025 no fue igual de sorpresivo que el año anterior cuando Rafa Nadal anunció su retirada. Con Carlos Alcaraz despidiendo el año como número uno del mundo y sin Juan Carlos Ferrero, en estos meses otros se han ido en silencio. El pasado mes de marzo, Albert Ramos Viñolas cerró su etapa a los 37 años. Conquistó cuatro títulos ATP en torneos de tierra batida, disputó otras ocho finales ATP individuales y tuvo protagonismo en la Copa Davies con España.

En el resto del foco, otros tenistas también se han retirado como Pedro Cachín, Lauren Davis, Ernesto Escobedo, Dennis Novak, Tim van Rijthoven, Niclas Mahou y muchos otros.

El baloncesto lloró por Abrines

La Liga ACB también lloró tras conocer que Álex Abrines dejaría su carrera en la cancha después de diez temporadas y 15 títulos con el FC Barcelona, el escolta de 31 años dio por finalizada su carrera con 660 partidos jugados a sus espaldas. Un capitán que deja un legado de dos etapas en las que dio una clase de liderazgo en el equipo culé cuando el club atravesaba un mal momento.

En la NBA impactó el anuncio de Chris Paul de que dejará de jugar a final de esta temporada. El anuncio lo hizo este noviembre y el legendario base de los Clippers se despedirá tras 21 años en la liga estadounidense con doce All-Stars en sus manos. Otro que lo dejó fue Sergio Llull, pero en su caso fue únicamente de la selección española, puesto que aun no ha comunicado que pretenda retirarse definitivamente.

El boxeo no olvidará a Crawford

El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció este mes de diciembre su retirada a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas. Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.

Crawford cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El de Omaha ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter. De las 42 victorias de Crawford, 31 fueron por ‘nocaut’.