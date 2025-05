Pepe Reina anuncia su retirada a los 42 años: «Al fútbol ya no puedo ofrecerle más»

Pepe Reina pone fin a una carrera legendaria a los 42 años. El portero cuelga los guantes después de 25 años en activo. Debutó el 2 de diciembre de 2000, con el primer equipo del Barcelona, ante las lesiones de los dos porteros titulares, aunque fue con Villarreal y, sobre todo, con el Liverpool, con quienes alcanzó lo más alto. Con el salto del submarino amarillo al conjunto inglés llegaron sus grandes éxitos, como la Supercopa de Europa, FA Cup, Community Shield o Copa de la Liga, pero sobre todo las dos Eurocopas y el Mundial que ganó con España.

Reina se consolidó como uno de los grandes porteros del mundo en las filas del Liverpool, tras ser ya una gran promesa en el Villarreal. Eso le sirvió para ser convocado con la Selección. En Las Rozas se convirtió en un pilar fundamental del equipo, aunque ese peso no se tradujese en minutos. Era uno de los líderes del vestuario que ganó la Eurocopa 2008, el Mundial en 2010 y, de nuevo, el título continental en 2012.

Después de aquellos grandes años, se marchó al Nápoles como cedido en 2013 para ganar la Copa de Italia y una temporada después jugaría en el Bayern de Múnich, con el que ganaría la Bundesliga. Regresó al conjunto italiano una temporada después, donde estaría hasta 2018. Entonces pasó por Milan, Aston Villa, Lazio y volvería a Villarreal en 2022. Esta última campaña ha estado en las filas del Como, dirigido por Cesc Fabregas.

Ahora, Reina pone fin a una extensa y gloriosa carrera en el fútbol profesional, aunque avisa que seguirá ligado al mundo del fútbol. Lo hará como entrenador a partir de la próxima temporada, aunque aún no tiene licencia para hacerse cargo de un primer equipo. «Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita. Una vida muy completa. Me siento afortunadísimo al mirar atrás y ver todo lo que he vivido. Más allá de los equipos, las victorias o la gente que he conocido, me quedo con las puertas que se quedan abiertas y todo lo que significa un vestuario, con mayúsculas», ha señalado Pepe Reina al anunciar su retirada.

Ha anunciado en una entrevista en Movistar+ que dejará a un lado los guantes y que a partir de ahora se dedicará a ser entrenador: «Le doy las gracias a Dios. Han sido muchos años. No me los esperaba. Pensaba que la carrera me iba a durar mucho menos, pero creo que ha llegado el momento. Me apetece dejarlo aquí. Esto corre por las venas y va a ser muy difícil quitármelo. Con la ilusión de emprender proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas».

«Decidí dejarlo en enero pasado. Hablé con mi mujer, y lo decidimos juntos», ha señalado. Además, ha dejado claro que se va del fútbol profesional muy lleno: «La satisfacción es que ahora quiero que termine. El verano pasado hubo un momento que lo pasé mal, porque no encontraba nada y tenía esa espinita. Tenía más que ofrecer y ahora sí estoy vacío. Al fútbol desde esta posición ya no puedo ofrecerle más».

Su despedida será el próximo viernes 23 de mayo, en el partido en el que el Como se medirá al Inter de Milán, en un choque en el que el título de la Serie A estará en juego. El conjunto neroazzurro se juega la Liga con el Nápoles, ex equipo de Pepe Reina, y están obligados a ganar al Como y esperar un pinchazo para cantar el alirón.