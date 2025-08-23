Luto en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero: muere un joven ciclista en una grave caída masiva

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto este sábado tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva. La organización no ha confirmado la identidad del joven ciclista, si bien varios medios locales han podido saber de fuentes federativas que se trata de Iván Meléndez Luque, ciclista malagueño de 17 años que pertenecía al equipo Tenerife Cabberty.

El trágico incidente se produjo en el ecuador de la segunda etapa que discurría entre la localidad soriana de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. Pasados los primeros 68 kilómetros de la prueba, una inesperada caída afectó a una buena parte de los ciclistas que rodaban en el pelotón.

El corredor fallecido no iba a tomar parte en la Vuelta a la Ribera, pero un cambio de última hora confirmó su presencia en la carrera. La caída del fallecido se debió a un reventón en la rueda que acabó con el ciclista golpeándose en el suelo antes de que cayeran sobre él el resto de corredores afectados, más de diez.

La @VueltaRibera suspende todas las actividades por el fallecimiento de un corredor.

Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a los familiares, amigos y compañeros del deportista.

Mañana, a las 10:30 h, nos reuniremos en la plaza de la Hispanidad de Aranda a rendirle homenaje pic.twitter.com/MSzo7QHY31 — Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (@VueltaRibera) August 23, 2025

Ante la ausencia de suficientes ambulancias para atender a todos los heridos, la prueba se canceló definitivamente tras media hora de deliberación por parte del organismo regidor de la misma.

Tres corredores fueron evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria, y ya en el centro sanitario se ha informado del fallecimiento de uno de estos deportistas. La organización de la prueba ha trasladado, a través de un comunicado, sus «más sinceras condolencias» a familiares y allegados.