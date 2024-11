En el mundo del deporte muchos han dicho basta y han estallado contra la gestión de la DANA por parte de la clase política. Ahora, algunos futbolistas van más allá y señalan directamente a Pedro Sánchez como responsable principal del desastre institucional. Uno de ellos ha sido Pepe Reina, que al igual que otros como Samu Castillejo han compartido una historia en Instagram cargando contra el presidente del Gobierno.

«¡Eres la ruina de este país! ¡Vete ya!», se lee en el mensaje compartido por Pepe Reina y miles de españoles con la foto del líder del PSOE de fondo. Un Pedro Sánchez que ha comparecido este sábado para lanzar una declaración institucional sobre la catástrofe de Valencia por la DANA, en la que ha anunciado que el Ejecutivo no tiene previsto asumir el control de la gestión de la emergencia, algo que ha indignado a muchos. Lo deja en manos de la Generalitat, «que conoce el terreno», ha dicho, e insta al presidente Carlos Mazón a que «si requiere más medios, que los pida y los tendrá», otra frase que no ha gustado nada a los españoles.

Carolina Marín ha sido otra de las deportistas que ha cargado contra la clase política por la gestión de la DANA de Valencia. La española muestra públicamente su indignación contra los responsables a la hora de tomar decisiones, y es que cuatro días después siguen haciendo falta muchos efectivos en las zonas más afectadas. «Frente a los políticos, el orgullo de la gente. Unos eliminaron recursos y fallaron en la prevención, otros tampoco demuestran estar a la altura. Mientras, las personas dando lo mucho o poco que tienen por ayudar a los demás. Solidaridad», escribió Carolina Marín en sus redes sociales compartiendo un vídeo de los cientos de voluntarios caminando hacia las zonas devastadas por la lluvia para ayudar.

Pedro Sánchez, señalado

Otro futbolista como Jaume Costa explotó este miércoles contra la clase política y especialmente contra Irene Montero a la vez que contó lo que vivió en primera persona. «Cuando se alertó eran ya sobre las ocho de la tarde y estábamos en la carretera. Llevaba desde las ocho menos cuarto en la cola, cuando escuché la alerta a las ocho me asusté. Y cuando estaba durmiendo esta mañana volvió a sonar», dice el lateral, que estalla contra la clase política española. «Con toda la tecnología que hay. Me da rabia, me gusta leer la política y están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas que es lo realmente lo importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo», decía el jugador del Albacete.

«No soy ni de izquierdas ni de derechas, soy gris, y a mi Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) me gusta mucho pero aquí se ha equivocado. Tendrían que haber avisado mucho antes. Y luego leo a Irene Montero diciendo que condolencias por las fallecidas, y los fallecidos qué, sinvergüenza. Quiero decir que la política hoy en día son la mafia de España, son unos mafiosos y unos corruptos y los perjudicados somos los ciudadanos. Cuando tienes que salvar vidas no las salvas. Gracias a Dios a mí por ahora no me ha afectado, tengo muchos amigos en Silla, pueden haber pasado cosas. He visto vídeos con gente con sus coches inundados. Para eso tienen que estar los que nos gobiernan, no para estar discutiendo, que si somos machistas que si somos de derechas o de izquierdas. Tienen que estar para las cosas importantes», añadía en la misma línea que Pepe Reina.