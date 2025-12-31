El 2025 de Topuria: doble campeón de la UFC, Cristiano como socio y víctima de un intento de extorsión

Ilia Topuria ha vivido muchos años en uno. El contador sigue añadiendo números, uno tras otro, otro tras uno… Todos se aglutinan en el lado izquierdo, en el flanco de las victorias. Topuria (17-0) añadió en 2025 otro histórico triunfo a su palmarés tras noquear a Charles Oliveira en el primer asalto y convertirse en doble campeón de la UFC. El único de la historia que lo ha conseguido de manera invicta, casi nada.

Aterrizó El Matador en la eternidad y se convirtió en el rostro más visible de toda la compañía. Un año en el que además ha roto el techo con WOW, su promotora de MMA en España, al sumar a Cristiano Ronaldo como socio y en el que ha sido víctima de un intento de extorsión. Todo en uno. En 2025 únicamente peleó en una ocasión. Se cuenta con un triunfo que le permitió entrar en el selecto club de luchadores que han sido capaces de convertirse en doble campeón de la UFC.

Sólo lo habitan diez. El reducido grupo habla de la dificultad de la empresa. La pléyade de doble campeones anteriores a El Matador tiene nombres ilustres. Randy Couture, BJ Penn, Conor McGregor, Georges St-Pierre, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo, Jon Jones y Alex Pereira. El hito se recrudece todavía más a la hora de encontrar a alguien que lo haya hecho de manera invicta. Ese alguien es Ilia Topuria, el único que porta dos cinturones sin ninguna derrota (17-0) en su currículum.

Asuntos extradeportivos -Topuria fue víctima de un intento de extorsión- provocaron que decidiera pausar su carrera deportiva. Optó por no competir para afrontar una serie de problemas personales que engloban la separación con la hasta entonces su pareja y una extorsión por malos tratos que ha sufrido y ha puesto en peligro a su familia. «La verdad solo tiene un camino: los hechos. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada. Confío en la justicia», dijo Topuria.

La UFC planeaba la defensa del cinturón en el primer trimestre de 2026 contra Paddy Pimblett, pero al no poder producirse, el mencionado Paddy se enfrentará a Justin Gaethje por el cinturón interino de la categoría. Topuria regresará a la jaula a mediados de 2026, cuando las MMA miren a la Casa Blanca y la International Fight Week. Para entonces WOW, la promotora de Ilia Topuria, habrá crecido todavía más.

En 2025 se ha desarrollado hasta firmar a Cristiano Ronaldo como accionista. WOW estaba buscando una participación que acelerase la expansión mundial y hacer que la MMA esté más asentada en Europa, Sudamérica y Oriente Medio. «Estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», dijo Cristiano en el comunicado.