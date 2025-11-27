Cristiano Ronaldo se une a Topuria a la mayor promotora de MMA en España: «Representa mis valores»

Cristiano Ronaldo se ha unido a la iniciativa de promover la MMA en España. Así lo ha anunciado WOW FC, la promotora que sigue creciendo este año con la llegada de accionistas de renombre mundial para dar más visibilidad a las artes marciales mixtas. Un fichaje de una de las empresas líderes del sector utilizando de reclamo uno de los futbolistas con mayor impacto mediático del planeta.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», dijo Cristiano en el comunicado.

Desde hace meses, WOW estaba buscando una participación que acelerase la expansión mundial y hacer que la MMA esté más asentada en Europa, Sudamérica y Oriente Medio. Un proyecto para «no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación».

«La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos —con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento— estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global», comentó Arturo Guillen, presidente ejecutivo.

En los últimos meses, WOW FC ha visto un gran crecimiento en sus eventos, donde aseguran un auge de más del 400% y superando los 5.000 espectadores en cada show y en más de 170 países.

Ilia Topuria da la bienvenida a Cristiano Ronaldo

Cristiano se une de esta forma a Ilia Topuria, el deportista más seguido del mundo de la MMA. Una dupla que se ha convertido en el principal atractivo de WOW FC a la hora de captar beneficios: «Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible», comentó el peleador.

Una alianza histórica entre dos de los atletas más influyentes de su generación. El futbolista tendrá un rol más “orgánico y activo”, ayudando a la organización a expandir las MMA como “un catalizador para mejorar la vida de millones”. Tanto los practicantes como las audiencias, “inspirados por la influencia de WOW y CR7, se sentirán empoderados para lograr más y ser mejores».