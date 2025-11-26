Desvelan la ciudad y la catedral en la que se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en verano

Sale a la luz uno de los secretos más esperados en torno a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Tras más de una década en la que han formado una familia juntos, el futbolista del Al-Nassr y la modelo e influencer de Jaca se casarán el próximo verano, concretamente después del Mundial, al que el veterano delantero acudirá con la selección de Portugal. El caso es que muchos se preguntaban por el lugar del enlace, y ya hay respuesta a esa pregunta. La prensa portuguesa, concretamente el Jornal de Madeira, desvela que la boda tendrá lugar en Funchal, ciudad natal del futbolista luso.

La pareja, quizás la más famosa del mundo, ha elegido Madeira para su esperada boda. Pese a que muchos pudieran pensar que iban a celebrarla en Madrid o Jaca, la elección finalmente ha sido Portugal. La ceremonia, que tendrá lugar en el verano posterior al Mundial, tendrá lugar en la Catedral de Funchal, y la recepción y el banquete posterior será en un hotel de lujo cuyo nombre todavía no ha trascendido públicamente.

La catedral elegida por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La catedral de Funchal, inaugurada en 1514, es el sitio de culto más antiguo de la ciudad y se considera el corazón religioso de Madeira. Destaca su techo, construido con madera de cedro tallada de la región, y en general su valor patrimonial y simbólico. La elección de este lugar tiene un significado personal para Cristiano Ronaldo, ya que se encuentra a menos de tres kilómetros del hospital donde nació y cerca del club Nacional da Madeira, donde jugó durante dos años antes de fichar po el Sporting de Lisboa a los 12 años.

Fue el pasado 11 de agosto cuando la modelo y empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía de un anillo de compromiso valorado en más de seis millones de euros y anunciar su boda con Cristiano Ronaldo. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribió Georgina Rodríguez junto a la foto en el post.

«Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos», contó después el jugador sobre aquello.

«Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Era como la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado y Gio no se lo creía», continuó

«Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida», concluyó el ex Real Madrid, Juventus y Manchester United, que aclaró que será una celebración muy privada pese a tratarse de la pareja más famosa del mundo.