En las redes sociales hay cierta polémica durante las últimas horas a raíz del encuentro de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con Donald Trump en la Casa Blanca. El futbolista portugués fue uno de los protagonistas de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Un encuentro que está dando mucho que hablar y que ha dejado este vídeo viral del jugador y su mujer en el ascensor antes de ver a Trump.

Desde hace tiempo ambos querían conocerse en persona. Hace unas semanas, Cristiano confesó su admiración por la importancia de Trump en conflictos internacionales: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así», expresó a la vez que le envió una camiseta firmada de la selección.

Es por ello que el presidente movió ficha y le pidió que acompañase a Bin Salman a una cena para que pudiera cumplir el sueño de su hijo pequeño, Barron Trump, de poder conocerle. En el discurso previo al evento, Donald le dedicó unas palabras de admiración a la estrella lusa: «¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor», dijo.

Los demócratas se pican

El partido demócrata de Estados Unidos ha respondido en redes sociales al encuentro mediático que tuvieron Donald Trump y Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués acudió a la Casa Blanca junto con el príncipe heredero saudí y la admiración entre ambos dio mucho que hablar en el terreno político y deportivo. Sin embargo, la oposición quiso hacer sangre atacando directamente usando la figura de Leo Messi.

Después de que Trump asegurase que Cristiano era el GOAT (mejor del mundo), los demócratas publicaron en su perfil de TikTok un vídeo de las mejores jugadas del astro argentino con las camisetas del FC Barcelona, PSG y la selección concluyendo con la imagen posando con su octavo Balón de Oro. Un golpe mediático conociendo la rivalidad que han mantenido ambos durante la pasada década por ver quién es el mejor.