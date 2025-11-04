Cristiano Ronaldo: «Trump es uno de los hombres que puede cambiar el mundo»
El astro portugués alabó al presidente de Estados Unidos
El futbolista le regaló una camiseta firmada hace unos meses
Cristiano Ronaldo sorprendió a todos con una importante afirmación sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El astro portugués afirmó que el americano «es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo». Cabe recordar que hace unos meses, el futbolista le entregó una camiseta firmada y con su número en la que le puso el siguiente mensaje: «Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz».
Y es que Trump consiguió recientemente que Israel y Palestina firmasen la paz, algo que no ha pasado desapercibido para un Cristiano que ya admiraba de antes al actual presidente de Estados Unidos. De hecho, el político americano soñaba con que el portugués pudiese disputar el Mundial de Clubes en su país, aunque su consuelo será grande, ya que si nada se tuerce jugará el de selecciones con Portugal el próximo verano.
Además de hablar de Trump, Cristiano habló de su futura retirada: ç»Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión».
Cristiano, Trump y el mensaje anti woke
En esa entrevista con Piers Morgan, Cristiano posó con un libro que se titula «Lo woke está muerto», algo que va bastante ligado a los ideales de Trump. El periodista, tras la charla con el jugador del Al Nassr, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales para promocionarla: «Con el éxito de ventas de ‘Woke Is Dead’, les recuerdo que esta semana se estrena mi nueva e interesante entrevista con Cristiano, fruto de una emocionante colaboración entre nuestros canales de YouTube. Mañana podrán ver los primeros fragmentos de su entrevista más personal y reveladora. ¡No se la pierdan!»