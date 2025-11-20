El partido demócrata de Estados Unidos ha respondido en redes sociales al encuentro mediático que tuvieron Donald Trump y Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués acudió a la Casa Blanca junto con el príncipe heredero saudí y la admiración entre ambos dio mucho que hablar en el terreno político y deportivo. Sin embargo, la oposición quiso hacer sangre atacando directamente usando la figura de Leo Messi.

Después de que Trump asegurase que Cristiano era el GOAT (mejor del mundo), los demócratas publicaron en su perfil de TikTok un vídeo de las mejores jugadas del astro argentino con las camisetas del FC Barcelona, PSG y la selección concluyendo con la imagen posando con su octavo Balón de Oro. Un golpe mediático conociendo la rivalidad que han mantenido ambos durante la pasada década por ver quién es el mejor.

Una relación de admiración entre Cristiano Ronaldo y Trump

Desde hace tiempo han mostrado respeto absoluto entre ambos. Cristiano le regaló una camiseta de Portugal firmada y este le invitó a Estados Unidos a una cena codeada con las grandes esferas de la política estadounidense. De hecho, Trump le quiso dedicar unas palabras en el discurso de bienvenida: «Mi hijo es un gran fan suyo. Barron pudo conocerle y creo que ahora respeta un poco más a su padre solo porque se lo presenté», dijo.

Mantuvieron conversaciones en las que se les veía sonrientes y Cristiano recibió una llave de oro, obsequio a personas que él considera influyentes: «Gracias, señor presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me brindaron a mí y a mi futura esposa. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que aportar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y la paz duradera», escribió el luso en sus redes sociales con fotos de ambos.

Cristiano jugará su sexto Mundial el próximo verano y será una de las imágenes publicitarias del torneo más mediático del planeta. Una relación que evidencia que el luso no pierde el foco entre las personas más influyentes, ya sea en lo deportivo o fuera de él.