El plan secreto de EEUU y Rusia para Ucrania: entregar el Donbás y reconocer el ruso como lengua oficial

Estados Unidos ha presentado este miércoles 19 de noviembre una nueva propuesta para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, que implica que Kiev ceda territorio y parte de su armamento, y ha comunicado al presidente Volodímir Zelenski que debe aceptarla. Este miércoles por la tarde diferentes medios han adelantado la existencia de este plan, entre ellos OKDIARIO, aunque entonces no se conocían el contenido del mismo. A continuación se ofrecen los detalles del plan, que ya ha sido filtrado a varios medios.

Es un plan que recuerda al preparado por los funcionarios del Departamento de Estado para la Franja de Gaza. Los miembros de la administración de la administración Trump y funcionarios rusos han elaborado en secreto este borrador para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

El marco de 28 puntos exige que Ucrania reduzca su ejército a 2,5 veces su tamaño actual; obliga a Kiev a entregar misiles de largo alcance «o cualquier tipo que pueda alcanzar Moscú o San Petersburgo»; y prohíbe la presencia de brigadas internacionales en Ucrania, medida que durante mucho tiempo se ha considerado la mejor manera de garantizar que se mantenga el cese de la ofensiva rusa.

El plan propuesto también afectaría a la OTAN, exigiendo a Ucrania que prohíba a los países aliados mantener aeronaves militares en su territorio y, en su lugar, que las respalde al menos hasta la frontera con Polonia.

Puntos principales del plan

Cesión territorial : Ucrania debería entregar las regiones de Luhansk y Donetsk (Donbás), actualmente bajo control parcial ruso.

: Ucrania debería entregar las regiones de Luhansk y Donetsk (Donbás), actualmente bajo control parcial ruso. Reducción militar : Kiev reduciría su ejército a la mitad y renunciaría a ciertos armamentos estratégicos.

: Kiev reduciría su ejército a la mitad y renunciaría a ciertos armamentos estratégicos. Lengua oficial : el ruso pasaría a ser reconocido como lengua oficial del Estado ucraniano, junto al ucraniano.

: el ruso pasaría a ser reconocido como lengua oficial del Estado ucraniano, junto al ucraniano. Iglesia ortodoxa rusa : se otorgaría estatus oficial a la rama local de la iglesia ortodoxa rusa.

: se otorgaría estatus oficial a la rama local de la iglesia ortodoxa rusa. Fin de la ayuda militar de EEUU : Washington dejaría de enviar asistencia militar directa a Ucrania.

: Washington dejaría de enviar asistencia militar directa a Ucrania. Garantías de seguridad : a cambio, EEUU ofrecería garantías de seguridad para Ucrania y Europa frente a futuras agresiones rusas.

: a cambio, EEUU ofrecería garantías de seguridad para Ucrania y Europa frente a futuras agresiones rusas. Exclusión de Kiev y Bruselas: el plan se negocia sin participación de Ucrania ni de la UE.

Reacciones inmediatas