Zelenski visita España para exigir más armamento: «Esperamos que aumente su apoyo»

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, ha aterrizado este martes en Madrid en su tercera visita a España con un objetivo claro: conseguir más dinero y armamento del Gobierno de Pedro Sánchez. El mandatario ucraniano, cuyo círculo más cercano está siendo sacudido por nuevos escándalos de corrupción que han provocado la caída de dos ministros, será recibido con honores por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela antes de reunirse con Sánchez en la Moncloa.

«Hoy mantendré unas reuniones en España que hemos estado preparando desde hace algún tiempo. Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y acercar el fin de la guerra», ha dicho Zelensky a través de sus redes sociales. El presidente ucraniano ha sido especialmente explícito al señalar que «las prioridades más importantes son los sistemas de defensa aérea y los misiles».

La visita de Zelenski a España forma parte de una gira europea perfectamente calculada que arrancó en Grecia y continuó el lunes en Francia, donde cerró con Emmanuel Macron la compra de 100 cazas Rafale fabricados por Dassault por un importe que se pagará durante los próximos 10 años. Ahora le toca el turno a España.

1.000 millones ya entregados

La última vez que Zelenski visitó España, en mayo de 2024, el Gobierno de Sánchez anunció una donación de 1.000 millones de euros destinados a armamento en virtud de un acuerdo de seguridad bilateral. Esta vez Moncloa ha confirmado que en el acto de firma de acuerdos estarán presentes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria, Jordi Hereu, lo que apunta a que podrían cerrarse nuevos acuerdos de calado económico.

La visita de Zelenski a España llega en un momento especialmente delicando para su Gobierno, sacudido por un nuevo escándalo de corrupción que ha afectado al sector energético ucraniano y que ha provocado la caída de dos ministros de su círculo cercano. «Esta semana habrá discusiones relevantes con miembros del Gobierno», ha reconocido el propio Zelenski, quien ha anunciado que preparará «numerosas iniciativas legislativas y decisiones rápidas» que su país necesita.

Zelenski ha confirmado que el miércoles también viajará a Turquía en el marco de «los preparativos para dar nuevo vigor a las negociaciones» con Rusia. «Hemos desarrollado unas soluciones que propondremos a nuestros socios», ha apuntado sin dar más detalles.

El presidente ucraniano ha señalado que su «principal prioridad es hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra», además de trabajar para «reactivar los intercambios de prisioneros de guerra».